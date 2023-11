Convocada una concentración en la víspera del 4D "en defensa de Andalucía y por la igualdad"

La Unión Cívica del Sur (Civisur) va a promover una movilización ciudadana en Sevilla "en defensa de Andalucía y por la igualdad" entre españoles para el próximo domingo 3 de diciembre, víspera del 4D, cuando se conmemoran las históricas manifestaciones en reivindicación de la autonomía de Andalucía en 1977. Así lo ha avanzado el presidente de Civisur y alcalde de Málaga cuando tuvieron lugar aquellas manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, Luis Merino, en unas declaraciones en Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, en las que ha argumentado que en la asociación a la que representa consideran que "es el momento de que los ciudadanos, la sociedad civil, se manifieste pidiendo igualdad".

Ha remarcado que "desde Civisur siempre hemos buscado aquellos puntos de encuentro entre Málaga y Sevilla, como eje vector de Andalucía, buscando aquellos temas que nos unían y que no nos dividían, y consideramos que lo que está ocurriendo" ahora en el contexto nacional, al hilo de los pactos que el PSOE ha alcanzado con partidos independentistas en busca de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, "puede afectar" a un "principio básico" de la Constitución como es la igualdad entre españoles. El presidente de Civisur ha aclarado que aún no sabe "cómo se va a desarrollar" esa movilización que quieren organizar el próximo 3 de diciembre en Sevilla, sobre la que, además, están pendientes de obtener las correspondientes "autorizaciones administrativas", según ha apostillado, pero sí tienen claro que van a elaborar "un manifiesto que va a partir de aquello que el 4 de diciembre de 1977 dijimos en las calles de Andalucía más de dos millones de ciudadanos", que reclamaban que esta comunidad "no quiere ser más, pero tampoco menos que nadie".

En esa línea, ha comentado que el manifiesto que se va a elaborar desde Civisur va a pedir "la igualdad de todos los españoles", y con esta iniciativa se quiere invitar "a todos los andaluces", al margen de sus "adscripciones políticas", para que "se unan" a los promotores de esta actividad "en la lectura del manifiesto". En esa línea, Luis Merino ha explicado que, una vez que se publique el manifiesto, desde Civisur van a pedir que "las organizaciones cívicas se unan a nosotros", con el "objetivo final" de llevar a cabo "una manifestación con lectura del manifiesto" referido en Sevilla el próximo 3 de diciembre.

"Estamos abiertos a todos los ciudadanos andaluces que crean que hay que luchar por la igualdad de Andalucía y la igualdad de España, y la igualdad de Andalucía con el resto de España", para que "se unan a nosotros", ha proclamado el presidente de Civisur, que ha asumido que el "contexto histórico" de esta manifestación es "distinto" al que había cuando las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977, si bien ha justificado esta iniciativa ahora porque "consideramos que en este momento puede peligrar la igualdad". Ante ese riesgo, en su opinión, los andaluces deben levantar la voz y "no confiarlo todo a los políticos, a las organizaciones, a la administración", ha añadido Luis Merino para aseverar que "tiene que ser la ciudadanía la que dé un paso adelante, y eso es lo que pretendemos nosotros hacer el próximo 3 de diciembre".

En esa línea, ha comentado que en el manifiesto que van a publicar quieren "hacer un llamamiento a los partidos políticos en busca de la concordia y de la unidad en defensa de Andalucía", desde la premisa de que detrás de esta convocatoria "no están" los partidos políticos, sino "sólo las organizaciones ciudadanas". También ha comentado que en el seno de Civisur "hay pensamientos políticos distintos, pero eso queda aparte", y lo que pretenden es que los ciudadanos andaluces salgan a la calle "para decir que queremos la unidad, que queremos ser iguales, y que queremos que Andalucía vuelva a tener el papel protagonista que ha debido siempre tener y que quizás, por diversas circunstancias y factores políticos, en este momento está en peligro".

"Eso es lo que queremos decir, pero desde la calle, no desde las instituciones", ha resumido Luis Merino, que ha explicado que este jueves por la tarde va a "perfilar", en una reunión de la junta directiva de Civisur, el manifiesto del que ya cuentan con "un borrador", y que partiría del lema "En defensa de Andalucía y por la igualdad entre los españoles", según ha concluido.