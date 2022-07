José Antonio Nieto: talante negociador y centrista para la Consejería de Justicia

El ex portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía la pasada legislatura, ex secretario de Estado de Interior con Zoido de ministro durante la aplicación del artículo 155 en Cataluña y ex regidor de Córdoba José Antonio Nieto renunció a ir a las listas para las pasadas elecciones en vista de que el efecto cremallera en las mismas y la colocación de altos cargos orgánicos más el ex consejero de Salud Jesús Aguirre como número 1 por Córdoba lo dejaban matemáticamente fuera de las Cinco Llagas. Después, con la mayoría absoluta ya consumada, se comprobó que hubiera entrado en la Cámara. El PP perdió un magnífico portavoz parlamentario, clave durante la durísima legislatura en la que se dependía de Vox para muchos temas y se alcanzó consenso a izquierda y derecha en numerosas ocasiones. Juanma Moreno rescata a Nieto como consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública y su nombre se baraja también en la terna de posibles portavoces del Gobierno andaluz, cargo que hasta ahora ostentaba Elías Bendodo. Nieto “hereda” competencias del ahora senador y número 3 de Feijóo y del ex vicepresidente andaluz Juan Marín.

Nieto llegó al Parlamento como cuota de Casado, al igual que el ex consejero de Hacienda Juan Bravo y ambos resultaron claves en la legislatura pasada. El ex regidor cordobés además era una de las apuestas de María Dolores de Cospedal en su día para liderar el PP-A, al igual que el ahora candidato a la Alcaldía de Sevilla José Luis Sanz. Finalmente, Rajoy eligió al sorayista Moreno. El resto es historia.

José Antonio Nieto tiene un perfil centrado y no sectario. Sus relaciones con los grupos parlamentarios fueron muy buenas la pasada legislatura, así como con la prensa. De hecho, Nieto en su juventud tuvo una primera vocación periodística y él mismo admitió en los corrillos que “aprendió” y se acercó a la política a través de El País durante la Transición. De hecho, Nieto empezó como candidato al Congreso en las generales de 1989 por el CDS, partido en el que fue secretario provincial de Córdoba y regional de las juventudes en Andalucía de 1989 a 1991.

Del CV de José Antonio Nieto Ballesteros, nacido en Guadalcázar en 1970, casado y con dos hijos, destaca su etapa en el Ministerio de Interior entre 2016 y 2018, en pleno auge del “Procés” y su época como alcalde de Córdoba entre 2011 y 2015. También fue portavoz en la comisión de Administraciones Públicas del Congreso y presidente provincial del PP de Córdoba desde 2006. Antes fue concejal del PP en el Ayuntamiento de su pueblo y estuvo en la Secretaría de Política Territorial del PP de Córdoba como adjunto al secretario general. En Córdoba, Nieto unificó al partido y en 2017 fue nombrado presidente de honor provincial.

Entre 2000 y 2001 fue vicesecretario general de Formación y Electoral del PP de Córdoba. En 2006 relevó a María Jesús Botella en la presidencia provincial de formación. Coincidiendo con Zoido como presidente del PP, ocupó una vicepresidente entre 2008 y 2014.