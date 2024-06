Crisis para una pelea

El 30 de junio termina el ejercicio fiscal y expiran los contratos de los futbolistas. Es un día perfecto para los cambios, por tanto, y así lo entiende el presidente de la Junta cuando permite –fomenta– rumores acerca de una remodelación de su gabinete. Las legislaturas con mayoría absoluta también tienen su «mid-term», un hemistiquio que les permite doblar la esquina hacia las siguientes elecciones que Moreno Bonilla pretende animar con una crisis de gobierno muy repartida, como el gordo de Navidad, y sin perdedores. El interregno de Ramón Fernández-Pacheco no puede prolongarse por su propia naturaleza interina y porque eso tan bonito del ecologismo que esconde el difuso apellido de su consejería (Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, venga cuarto y mitad de mayúsculas bien ‘despachao’) choca frontalmente con los intereses que debe defender en el negociado de Agricultura. Hasta aquí podía llegar la broma de la duplicidad de funciones, que al final va a ser verdad que las cosas del campo son coto/cuota exclusivos de los compañeros almerienses. Sin Juan Bravo ni Elías Bendodo ni, desde el año pasado, Marifrán Carazo… a esta duodécima legislatura le falta peso político. Acaso es audible la voz de Antonio Sanz, pero es demasiado poca chicha para el bienio de vuelta. Como el ejecutivo es austero y sigue vacante la silla de Carmen Crespo, quizá haya hueco para dos o tres arietes que despejen el camino de la reelección. No se puede confiar todo a la división de la ultraizquierda, el despiste crónico de la derecha rotunda y el poco interés que muestra el PSOE-A por recuperar su feudo histórico. En algún momento va a comparecer una oposición digna de tal nombre y van a empezar a llover guantazos. No sé yo si con esta tropa se puede ganar alguna pelea.