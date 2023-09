David Bisbal: «¡Carlitos Alcaraz sí que es un máquina!»

Dos conciertos en Sevilla y uno en Córdoba han marcado la agenda de David Bisbal esta intensa semana, dentro de su gira «Me siento vivo». El cantante almeriense, que celebra dos décadas de éxitos sin perder nunca la simpatía y el buen humor, sacó unos minutos de su tiempo para atender a LA RAZÓN entre cita y cita.

Para empezar, ¿le ha pedido ya royalties a Carlitos Alcaraz por el «cómo están los máquinas»?

Ja, ja, ja… ¡Carlitos Alcaraz sí que es un máquina! Me he partido de risa con todos los memes que han realizado. Algunos son de verdad para recordarlos y enmarcarlos… realmente en Almería la palabra máquina la utilizamos mucho y yo siempre me hablo con mis seguidores de una manera coloquial, por lo que no me esperaba toda la repercusión que tuvo pero, de verdad me lo pasé muy bien viendo las ocurrencias de la gente.

¿Qué ha supuesto cantar en un escenario como la Maestranza de Sevilla?

Fundamentalmente, una gran emoción. Sentir todo el calor de la gente de Sevilla me llena de energía. He nacido en esta tierra maravillosa, Andalucía, y es para mí una alegría poder llevar este nuevo espectáculo por cada ciudad. El público en Andalucía siempre me brinda un cariño especial.

¿Qué canción es imposible que deje de sonar en uno de sus conciertos?

En genera el repertorio de toda la vida esta muy presente. Después del 20 aniversario ha quedado un repertorio tan efectivo y tan potente que quiero seguir defendiéndolo en esta gira, pero obviamente el repertorio, el escenario y las nuevas canciones del disco «Me siento vivo» estarán presentes dando vida a un nuevo show con momentos inolvidables.

Has encontrado el reconocimiento en su tierra natal, en Almería, y en Andalucía, pese a ser una comunidad en la que existen recelos entre provincias...

Siempre me he sentido orgulloso y feliz de portar nuestras banderas principales, que son la de España, la de Andalucía y, cómo, no la de mi tierra Almería. He nacido en esta tierra maravillosa y es para mí una felicidad absoluta viajar a otros países y que sepan qué vengo de una tierra tan espectacular.

¿Cuáles son tus proyectos a corto plazo? ¿Volverás a la tele?

Mis próximos proyectos son continuar con la gira española que finalizará el 6 de diciembre en el Wizink Center de Madrid, pero daré un salto a finales de noviembre a Latinoamérica para presentar en Argentina, Uruguay y Chile el concierto «20 Aniversario» y volveré pronto a la tele con «La Voz Kids» y, mientras, seguimos trabajando en otros proyectos muy interesantes que aún no puedo desvelar.

Siempre te has mostrado como un artista muy cercano, ¿consideras que es una de las claves de tu éxito?

Creo que hay que mantener la esencia de uno mismo y poner el corazón y la pasión en todo lo que uno hace.

El 17 de octubre se estrena el documental en el que muestras tu lado más humano. ¿Qué vamos a ver no conozcamos de ti?

En el documental que hemos estado grabando durante los años 2022 y 2023 con motivo de la celebración de mi 20º aniversario, la gente podrá ver una película preciosa donde hemos recopilado un montón de imágenes que me han acompañado durante estos 20 años en todos los países en los que he podido cantar. Es un privilegio haber trabajado con Alexis Morante y espero que la gente disfrute de este aniversario, ya que ellos forman parte del mismo.