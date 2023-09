David Bisbal: "No me gustaría ser un esclavo de mis canciones ni una caricatura de mí mismo"

David Bisbal cumple 20 años en la música. Veinte años después del sueño y también del huracán que vino tras el boom mediático de "Operación Triunfo" y del largo surco que dejó y duró la etiqueta de un programa que hizo historia y quedó para la historia. Dos décadas después queda mucho de aquel David en este documental de casi dos horas para dar cuenta de toda una vida.

"Bisbal" es un largometraje original de Movistar Plus+ en colaboración con Dadá Films & Entertainment (‘Supergarcía’) y Universal Music Spain (GTS Entertainment), que se estrenará de manera oficial el próximo 17 de octubre y hoy lo hace en Vitoria dentro de la extensa programación del FestVal. (El festival que se dedica a la televisión).

En este nuevo proyecto dirigido por Alexis Morante ("Sanz: Lo que fui es lo que soy", "Héroes: Silencio y Rock & Roll", "Camarón. Flamenco y revolución") se mete en las raíces más profundas del cantante para deslindar qué ha sido lo más importante en aquel chaval que iba de pueblo en pueblo con una orquesta en busca de un sueño una vez que este le pasa por encima.

El almeriense protagonizó una rueda de prensa divertida y fresca, en la que no tuvo reparos en contar cómo se había sentido con la experiencia de abrirse en canal: "No he sido la típica persona que quería sufrir en soledad. Yo automáticamente digo quiero una abrazo y digo que no quiero estar solo. Pido consejo y quiero una directriz para salir adelante. Jamás he estado solo. He tenido grandes personas que han estado a mi lado. Tú puedes contar una historias maravillosa desde la debilidad o la fortaleza, y todas son buenas, pero me siento orgulloso de no haberme quedado en mi soledad. Y ese quizá es el mejor consejo que puedo dar a alguien que esté pasando algún momento complicado", admitía David Bisbal.

El documental, de dos horas de duración, que repasa las dos décadas de carrera del cantante y tiene como eje la celebración en Almería de un concierto conmemorativo echa la vista atrás a los inicios. Pero si hay algo que lo define es el respeto, la manera de enseñar a la familia, de contar cómo ha marcado el amor en la vida de Bisbal. El cantante lo tiene claro: "Trabajar con Alexis me ha hecho sentir cómodo. No me he salido de lo que ha sido mi vida laboral y personal. He mantenido la privacidad de mis hijos, mi familia está presente pero huyo de la polémica. No busco la polémica para buscar oportunidades de trabajo. Para mí hay que esforzarse con tu propio trabajo para conseguir las cosas".

Bisbal, en la ronda de preguntas, habló también del futuro, de cómo se ve y de cómo se cuida para intentar llegar de la mejor manera posible: "No me gustaría ser un esclavo de mis canciones ni una caricatura de mí mismo. Tengo que hacer las cosas bien para seguir por esta línea. La exigencia de las canciones cada año es mayor. Quiero pensar que puedo tener una carrera longeva, pero tengo que ser disciplinado".

No faltaron las risas y por supuesto un: "Eres un máquina". Hay cosas que no cambian. Que David Bisbal se ganó a la sala, tampoco.