La Diputación de Costa del Sol pide no entrar en una "guerra de datos" ante la bajada del turismo este verano

El presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha afirmado que las perspectivas del destino "son buenas" y ha destacado que "la Costa del Sol está muy bien posicionada, así que hay que ser optimista".

Salado, en una entrevista en Canal Sur Radio se ha referido a las perspectivas de turismo y ha incidido en no estar "inmersos en una guerra de datos y de batir riesgos estadísticos de un año para otro". "Creo que los datos de la Costa del Sol son fantásticos, el año pasado llegamos a cerca de los 15 millones de turistas", lo que ha calificado de "cifras muy importantes".

Ha insistido en que "siempre hemos dicho lo de luchar por la calidad y no la cantidad y esos datos han dado grandes alegrías a la Costa del Sol", recordando que "hemos batido récord de contrataciones de personas empleadas en el sector turístico, llegamos ya a cerca de 155.000 personas trabajando en el sector y eso es lo que nos tiene que alegrar, que hay empleo, que luego la rentabilidad de los establecimientos hoteleros está subiendo...".

Por otro lado, ha comentado que el turismo nacional, en los últimos meses, ha bajado y el internacional "ha subido unas décimas". "Creo que estamos en unas cifras importantes", por lo que ha abogado por "no estar pendientes a esos récords si batimos o no los datos del 2024".

Así, ha recordado que las perspectivas que había para el mes de junio y julio "eran muy bajas y se ha llegado en este mes de julio por encima del 80%", lo que es, ha dicho, "una ocupación óptima". De hecho, entre otros datos, ha valorado que las compañías aéreas "siguen ofertando asientos de avión mucho más en el mes de agosto y septiembre que respecto al 2024 y es señal de que hay negocio". "La Costa del Sol está muy bien posicionada, así que hay que ser optimista", ha afirmado.

Por otro lado, cuestionado por si el sector hotelero tiene que hacer un ejercicio de contención ante las ofertas de otros puntos, Salado ha señalado que "cuando la demanda se dispara, como ha ocurrido en estos últimos años en la Costa del Sol, se suben los precios de los establecimientos alojativos, se sube en todos sitios", por lo que "llega un momento que el destino se pone a un nivel que las economías medias no pueden llegar".

"Es claro que el turista nacional está eligiendo otros destinos mucho más baratos; la Costa del Sol se ha encarecido, los precios hoteleros, los precios también de la restauración, los precios de los alquileres de vehículos y se busca otros destinos más baratos", ha dicho, por lo que "hay que hacer una reflexión".

Romper la estacionalidad

Luego, ha continuado, "hay otro factor importante, que es la climatología. Hay ya turistas que indican que se van a otro sitio mucho más benigno en la temperatura, sobre todo durante el verano".

En este sentido, ha dicho que aunque se ve como un hándicap también es bueno, ya que "hemos conseguido uno de los objetivos históricos, que ya nadie habla de ello, que es romper la estacionalidad".

"Esos dos factores han hecho que se baje durante el verano, pero lo bueno es que hemos subido los indicadores en octubre, noviembre y en meses que siempre eran de baja temporada", ha abundado.

Asimismo, ha insistido en que los datos que hay de turistas en la Costa del Sol "son buenos para mantener ese ritmo de crecimiento económico y ese ritmo de creación de empleo". "Hay menos turistas, pero se ha crecido en el empleo turístico porque cada vez se tiende más a la calidad que a la cantidad", ha señalado.

A su juicio, "eso es bueno, es bueno que no subamos tanto, para que luego el destino no sea sostenible, sea incómodo, y en lo que ya se están quejando muchos destinos, que hay demasiada gente". "No lo veo como algo malo, lo veo como algo bueno, que el turismo se va repartiendo los 365 días del año, estamos abiertos los doce meses del año, y en eso nos tenemos que ir adaptando".

Así, ha valorado que el sector turístico se ha adaptado siempre a todo, "es un sector que rápidamente ve las necesidades de su cliente", ha explicado, recordando, entre otros, momentos como la pandemia o la crisis económica: "Creo que nos iremos adaptando poco a poco para que sigan eligiendo la Costa del Sol y los datos que tenemos actualmente es que estamos muy cerca también de los 15 millones de turistas, que está muy bien".

Por otro lado, ha asegurado que cuando hay perdida importante como es el turismo nacional o una pequeña caída del turismo alemán, entre otros, lo que hay que hacer es "buscar otros destinos".

"El vuelo de Málaga a Nueva York nos ha supuesto crecer enormemente en el mercado americano, que es importantísimo, tiene muchísimo poder adquisitivo, se ha fijado en la Costa del Sol, y lo que tenemos que hacer es seguir abriendo más destinos con América, sobre todo con Estados Unidos, Miami es importantísimo, estamos trabajando, porque ahí hay muchísimas conexiones con toda latinoamérica, se está trabajando en China y que se elija el destino de Sevilla o de Málaga, va a ser positivo para las dos ciudades".

Al respecto, ha añadido que "si conseguimos esa línea directa con Japón, estamos buscando nuevos mercados que irán a compensar la pérdida que podamos tener de los destinos".

Por ello, ha incidió en que "no paramos de trabajar para siempre no tener los mismos huevos en el mismo canasto" para "cuando decae uno estemos siempre con ese salvavidas de otro destino", ha concluido.