Un embalse del sur de Portugal acumula más agua que todos los andaluces juntos

El año hidrológico ha comenzado con los embalses andaluces perdiendo agua una semana más y situándose al 19,1%, en concreto, tienen 71 hectómetros cúbicos (hm3) menos hasta los 2.122. Este 19,1% de reserva de agua es 3,5 puntos porcentuales menor en comparación con el año anterior, cuando, con 2.514 hectómetros cúbicos, los embalses andaluces estaban al 22,6%, según los datos de este martes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La presa de Alqueva (Portugal), situada sobre el río Guadiana, en el Alentejo, Portugal, cerca de la frontera con España, es la mayor presa de Europa occidental, con una capacidad de 4.150 hectómetros cúbicos y un volumen embalsado –hoy– de 2.834 hectómetros cúbicos, lo que supone el 68,3% de su capacidad. En cambio, hoy la demarcación hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza tiene solo 371 hectómetros cúbicos de agua embalsada, el 33,3% de su capacidad total.

El embalse de Alqueva resiste a la pertinaz sequía que está padeciendo la próxima provincia de Huelva y, por otra parte, de la demarcación hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza, que está viviendo, conforme la situación empeora, las graves consecuencias sociales, económicas y medioambientales de la sequía para la provincia onubense.

El PP considera "necesaria una revisión del convenio de Albufeira que contemple las necesidades de Andalucía, la gravedad de la situación de sequía que padece la provincia de Huelva obliga a pensar en las posibilidades del embalse del Alqueva como solución a corto plazo de la situación hídrica" de la demarcación hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza, las cuales ya han sido abordadas en el marco de las relaciones entre la Administración de la Junta de Andalucía con la Administración General del Estado, y, en concreto, entre la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En concreto, existe una posibilidad abordada que consiste en la cesión temporal de derechos de los usuarios de la presa o embalse de Alqueva (Portugal) a los usuarios de la demarcación hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza, como "medida excepcional que se podría poner en marcha en poco tiempo y sería una solución a corto plazo a la gravedad de la situación de la sequía en la citada demarcación; agravada al no contar con los recursos hídricos de la presa de Alcolea, cuya construcción fue paralizada hace unos años y no ha sido retomada, a pesar de la insistencia en los últimos años del Gobierno de Andalucía al Gobierno de España como infraestructura hidráulica declarada de interés general del Estado, que supondría la principal garantía hídrica para la provincia de Huelva, junto a otras también declaradas de interés general del Estado y que están pendientes también desde hace demasiados años". El PP llevará una proposición no de ley al Pleno en este sentido.

Hoy mismo, las organizaciones agrarias de la provincia de Huelva han acordado instar a las administraciones a comenzar los trámites con el Gobierno de Portugal para hacer efectivo el convenio de Albufeira. "El campo no puede esperar más y las administraciones tienen que ponerse ya a trabajar conjuntamente porque la situación de sequía es realmente preocupante para cualquier tipo de cultivo", aseguran.