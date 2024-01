Los empresarios andaluces están a favor de la subida del SMI, pero critican que es "desmedida"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, se ha mostrado a favor de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y al mismo tiempo ha advertido que es un incremento "desmedido" que puede generar "muchos problemas" a las empresas y hacerlas incurrir en pérdidas, sobre todo "al tejido empresarial español y andaluz que tenemos de pymes, micropymes y autónomos".

Así lo ha manifestado González de Lara en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, donde ha incidido en que están a favor de actualizar el salario mínimo, pero "no como se ha hecho", y en esta línea ha defendido que las empresas españolas "fuimos las primeras en poner sobre la mesa una propuesta de subida de entre un 3% y un 4%, en línea con los incrementos que acordamos con los sindicatos dentro del acuerdo nacional de negociación colectiva".

No obstante, ha matizado el presidente de CEA, "no es subir por subir, es una cuestión de que tenemos que equilibrar en la balanza también el bienestar de las empresas y la sufrida situación que están atravesando las pymes y micropymes, esa es la razón por la que no hemos podido sumarnos a un incremento del 5%".

Asimismo, ha señalado que desde la CEA se ha insistido en moderar siempre los incrementos en base a los parámetros que establece el Estatuto de los Trabajadores que habla de tener en cuenta la inflación, que "recordemos que ha estado en 3,1% y se ha subido un cinco", así como la productividad media alcanzada en el año anterior que "ha caído un 3,8% en nuestro país", y, la coyuntura económica que "no está para tirar cohetes".

De igual forma, ha criticado que "no se han tenido en cuenta tampoco dos propuestas que habíamos aportado", por un lado que a las empresas contratistas con el sector público se les pudiera revisar el precio de dichos contratos, ya que "si usted me sube el salario mínimo, pues también súbame el precio de los contratos, que en muchos casos son cubrianuales de prestación de servicios", ha explicado.

Y otro punto, ha continuado González de Lara, es que "mucho hablar de la España vaciada, del espacio rural, pero no se ha tenido en cuenta la propuesta del CEOE, es decir "bonificar un tanto por ciento de la España vaciada al sector agroalimentario, al campo, que tanto sufre además con la sequía, con nuestra necesidad imperiosa de agua que tenemos, y bueno, pues no se ha tenido en cuenta".

En definitiva, "a todo el mundo se le llena la boca de ideologías, se le llena la boca de cuestiones que están al margen de los puros datos económicos que nosotros hemos planteado", ha asegurado para afirmar que "estamos a favor de que haya un bienestar de los trabajadores, pero para eso está la negociación. Lo que no puede convertirse, si me lo permiten, en ese hecho insólito de plantear la subida del SMI como un premio o un castigo. O sea, si te sumas te premio y si no te sumas te castigo, eso no es diálogo social".