Espadas defiende su plaza: Congreso en Armilla (Granada) en vísperas del 28F y antes primarias

Espadas sale debilitado del 41º Congreso Federal del PSOE aunque no se da por enterado. El discurso de Pedro Sánchez evitó cualquier referencia personal al líder andaluz pero sí impuso la convicción de volver a ganar en Andalucía. “Este partido es un partido de ganadores. No sólo se viene a soñar utopías, se viene a hacerlo realidad. Somos la izquierda que no tiene nostalgia de lo que fue porque sabe que con esfuerzo lo que vendrá puede ser mejor. Gobernar para hacer avanzar. Una sola prioridad: volver a ganar las elecciones generales, autonómicas y municipales en toda España. Esa va a ser nuestra prioridad”, señaló Pedro Sánchez, que sí nombró a Diana Morant para recuperar Valencia o al "nuestro querido Emiliano García-Page". Vamos a trabajar muy duro para llevar un gobierno progresista allí donde hay gobiernos negacionistas", indicó el presidente del Gobierno. "Gracias Juan por la hospitalidad de Andalucía, una extraordinaria tierra que volverá a ser socialista". Hasta ahí llegó el apoyo de Sánchez a Espadas tras varios días en la que las agrupaciones provinciales andaluzas se han mostrado en contra de su continuidad o han evitado un apoyo firme. En la jornada de clausura, el presidente del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, sí mostró un apoyo más expreso. Espadas defiende como un éxito la composición del Comité Ejecutivo Federal del PSOE, con una veintena de andaluces y ningún crítico. Sale del organigrama el muy disidente Juan Carlos Ruiz Boix, del PSOE de Cádiz. Permanecen Paco Reyes, Rafi Crespín, Daniel Pérez, Maru Limón o Irene García. Espadas defendió que ha anunciado que se presentará a las primarias, "su responsabilidad como secretario general que es activar todo el procedimiento y a partir de ahí será después de las vacaciones de Navidad cuando se presenten las candidaturas, cuando se recojan los avales y cuando se ponga en marcha todo el procedimiento". A la pregunta directa de si se va a presentar, insistió: "Claro, yo tengo un proyecto para Andalucía y no lo escondo. Todos los compañeros que puedan tener un proyecto, para eso están los Congresos y las primarias".

Espadas señaló tras el Congreso que ha servido de "reconexión con la sociedad" y "reafirmación del proyecto político" y mostró su "satisfacción". "Andalucía y Sevilla es el corazón del PSOE", defendió. Espadas anunció que se activa la planificación para llegar al Congreso Regional. La Ejecutiva será el 10 de diciembre, después el comité director, el día 20. La propuesta será celebrar el XV Congreso del PSOE-A el fin de semana del 22 y 23 de febrero en Armilla, Granada, justo antes del Día de Andalucía "para reafirmar que hay un proyecto alternativo" para la comunidad. "Tenemos unidad y unión en lo importante: en nuestro proyecto", señaló Espadas de las críticas y aludió a los proceso internos de elección y el respeto a los plazos. "Yo tengo un proyecto socialista para Andalucía, de desarrollo económico, de redistribución justa, de superación de inquietudes históricas", reivindicó. "Somos la última comunidad en servicios públicos. En estos seis años Moreno Bonilla no ha demostrado en absoluto que sea capaz de hacerse con los principales problemas, que tenga un proyecto ilusionante, un proyecto de futuro", reivindicó.

"El PSOE asume su responsabilidad", defendió Espadas. "Habéis escuchado decir a Pedro Sánchez que el PSOE es un partido de gobierno, no de oposición", señaló Espadas, para añadir que "en Andalucía nuestra prioridad única es ganar las elecciones". "Yo estoy a disposición de mi partido, como lo he estado siempre y desde luego y espero con el respaldo de la militancia. Pero yo siempre voy a estar en un proceso democrático, con un proyecto encima de la mesa, con un equipo y luego con el voto de cada uno de los militantes", recalcó.

Espadas explicó la falta de referencia de Sánchez a que "respeta los Estatutos del partido que dicen que tiene que haber un proceso de primarias". "El secretario general no va por ahí señalando candidatos en primarias, no es su función", dijo. "Somos los socialistas andaluces quienes tenemos que elegir quién va a liderar este nuevo proyecto, este nuevo ciclo político", insistió.

Espadas rehusó referirse a las declaraciones en su contra antes de escucharlas. "Vais a tener siempre a un secretario general del PSOE de Andalucía respetuoso con todos los compañeros. Yo lo soy porque gané unas primarias a la anterior secretaria general y puse encima de la mesa un proyecto ilusionante que desde entonces se está construyendo y que espero que sea alternativa de gobierno pero siempre respetaré cualquier opinión de compañeros", dijo. "El respaldo del presidente se demuestra en la composición de la Ejecutiva", señaló. "Hacer una oposición a una mayoría absoluta siempre es difícil. El cariño, las palabras de aliento, lo he tenido, lo tengo y estoy seguro de que lo voy a tener. Pedro Sánchez sabe que soy un militante con una responsabilidad, la asumí porque creí que debía asimilar, lo hice cuando era alcalde de Sevilla y no necesitaba ninguna responsabilidad orgánica", recordó. "Esto no va de voces individuales ni de críticas personales, va de un proyecto, un equipo y el respaldo personal de la militancia, que en Andalucía son más de 40.000 socialistas. Hay mucho que trabajar para que consigamos que todos participen y sea un respaldo mayoritario", concluyó.