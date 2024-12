El PSOE de Sevilla sale a respaldar a Espadas en las postrimerías

La segunda ley de la termodinámica señala que un sistema aislado permanece estable o cambia hacia un estado de mayor desorden. El PSOE en general y el andaluz en particular suponen un tratado de física (cuántica). Los platos rotos no se reconstruyen, las sopas tienden a enfriarse y los muertos no vuelven a la vida, salvo en «The walking dead» o en el caso de Pedro Sánchez, además varias veces. Lo de Susana Díaz se acercó más a «Los Otros» y lo de Juan Espadas es digno de «El Sexto Sentido". Espadas sale más débil del Congreso Federal, con los críticos a la espera de los Idus de Marzo. En la inauguración del Congreso, los secretarios provinciales de Jaén y Sevilla, Paco Reyes y Javier Fernández, las columnas que pueden hacer tambalear la continuidad de Espadas, sólo respaldaron al secretario general mientras sea el candidato. El líder socialista andaluz, en las postrimería de la jornada, salió diciendo que "Hay Espadas para rato". Han circulado mensajes de «Et tu, Bruté?" y a la llegada a la clausura del Congreso el presidente provincial de Sevilla y de la Diputación hispalense sí ha mostrado un apoyo explícito a Espadas. "Juan Espadas cuenta con todo mi apoyo. Había dado el paso adelante y mi compromiso personal y político lo tiene", señaló el líder del PSOE de Sevilla, Javier Fernández.

En la jornada de ayer, desde la siempre muy influyente Jaén, su secretario general, Paco Reyes, evitó el apoyo expreso a Espadas -"De momento, es el candidato"- , pero cargó contra los críticos: «No he escuchado sus voces contra Moreno», señaló. "Espadas cogió el partido en una situación delicada. Ha hecho una labor que quiero reconocer. Y eso no es incompatible con que ahora en el Congreso Regional decidamos quiénes van a dirigir el proyecto y hacia dónde", señaló Reyes. El secretario general de Sevilla, Javier Fernández, pidió un debate «sereno y sano» que permita al PSOE-A salir «fuerte» del Regional.

Sobre su continuidad, Espadas insistió en que se presentará a la reelección. En pleno cónclave federal comenzó la campaña de renovación de Espadas por parte de agrupaciones críticas como la de Cádiz. El propio ex presidente Manuel Chaves, que anteriormente sí se había posicionado valorando el complicado trabajo de oposición de Espadas, eludió apoyar expresamente al todavía secretario general del PSOE andaluz. Altos cargos que animaron a Espadas en su momento, incluso, a dar el paso de la Alcaldía de Sevilla a la candidatura a la Junta disimulaban mostrándose «a favor del cambio de entrenador», sin quedar la referencia al Betis o al propio PSOE. El aire del Congreso es el de la renovación de aquellas federaciones debilitadas para poder hacer frente «a la derecha y la ultraderecha».

Los opositores a Espadas ya van más allá de los grupúsculos independientes y «outsiders» de Bases Andaluzas Socialistas o Reconstruyendo PSOE-A. Primero, se han ido sumando provincias que piden «una reflexión profunda». El diputado onubense Mario Jiménez sí respetó los tiempos congrensuales y dijo que no ve «todavía el momento» de hablar de candidaturas para el PSOE-A: «Paso a paso».