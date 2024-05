Espadas expulsa a concejales socialistas por pactar con el PP

Aviso a navegantes de Juan Espadas. El secretario general del PSOE-A expulsa del partido a los seis concejales socialistas de Arahal por pactar con el PP una moción de censura que arrebata hoy la alcaldía a Izquierda Unida. La formación que hace solo unas semanas hacía un «llamamiento a la unión» queda completamente descabezada en el municipio sevillano para así proteger otros pactos en la provincia y la gobernabilidad de la Diputación de Sevilla, que preside Javier Fernández en minoría. El cuestionado portavoz andaluz del «sanchismo» efectúa una purga en toda regla a horas de iniciar la campaña de unas elecciones europeas claves y que pueden poner fecha de caducidad a su liderazgo en Andalucía. Fuentes consultadas por LA RAZÓN advierten de que este movimiento tan radical puede traer más consecuencias en las bases del socialismo sevillano. «Si la respuesta del partido es ésta, la expulsión de quien decide en libertad lo mejor para su pueblo, seguro que habrá más socialistas que se van a rebelar», aseguran.

«Los estatutos se cumplen y estas personas no podrán continuar representando a las siglas del PSOE en el municipio de Arahal», sentenció ayer Espadas. Para el ex alcalde sevillano, que PSOE y PP, los dos grandes partidos que aglutinan a tres cuartas partes de los votantes en España, se unan para desbancar al populismo es hoy formar un gobierno «contra natura» y no ha dudado en aplicar mano dura. En cambio, en septiembre de 2021 proponía una alianza a Moreno más allá de la aprobación del presupuesto de la Junta.

El portavoz de los socialistas andaluces aseguró que los seis concejales expulsados y que pasan a ser concejales no adscritos cometen un «profundo error» y que el PSOE de Sevilla trabaja de forma «clara y contundente». El expediente de expulsión de los ediles lleva la firma de Santos Cerdá, secretario de organización en la federal del partido.

Según Espadas, estos concejales actúan merced a «decisiones individuales» que demuestran que «no tenían claro las siglas en que militaban» ni el espíritu del «proyecto colectivo» del PSOE, pues su pacto con el PP «se sale de la disciplina» de partido y de la «coherencia» del PSOE como organización. El pleno extraordinario se inicia a las doce horas. Los promotores de la moción de censura prevén investir al hasta ahora edil socialista Francisco Brenes como nuevo alcalde, con el portavoz popular Alberto Sanromán como primer teniente de alcalde.

El partido comunista queda ahora muy debilitado, pues pierde el municipio más importante junto con Los Palacios en toda la provincia de Sevilla y un bastión del PCA. Tras perder cinco concejales y la mayoría absoluta, no han sido capaces de responder a la expectativas tras un año de Gobierno.

El portavoz del PP en Arahal, Alberto Sanromán, asegura que la moción de censura a IU es una «solución en clave local que el PSOE no ha entendido». «La decisión, muy meditada, responde a una dinámica absolutamente populista por parte de la formación comunista que mantiene a un pueblo de 20.000 habitantes anclado en la involución», explica.

El PP incluso posibilitó la aprobación del presupuesto con su abstención, frente al rechazo del PSOE, pero un año después la inacción continúa y Arahal sigue siendo un municipio aislado y con problemas de vivienda, escaso desarrollo industrial y nulo apoyo al sector empresarial y agrícola.

Obviamente, la situación ha generado «preocupación» al PSOE-A, porque se suma a la renuncia de ocho miembros de la Comisión Ejecutiva Local de la agrupación socialista de Utrera en desacuerdo con una remodelación de dicho órgano promovida por el secretario general y exalcalde de la localidad, José María Villalobos.

Doñana, escenario del arranque del 9J

►El PSOE-A ha elegido el Parque Nacional de Doñana como escenario para el acto regional de apertura de campaña de las elecciones europeas del 9 de junio, que contará con las intervenciones de su secretario general, Juan Espadas, y de la eurodiputada y candidata número seis de la lista del PSOE, Lina Gálvez. Por su parte, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, abrirá campaña en Fuengirola (Málaga) en un acto en la Plaza de la Constitución, donde Moreno intervendrá junto a la número 2 del partido al Parlamento Europeo y exconsejera andaluza, Carmen Crespo y la presidenta del PP de Málaga y delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Patricia Navarro.