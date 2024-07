Estos tres nutrientes ayudan a mejorar la fertilidad masculina en verano

Los malos hábitos alimentarios que mantenemos durante el verano también pasan factura en la fertilidad masculina: el consumo excesivo de ultraprocesados afecta a muchos hombres a la hora de tener un bebé. Un estudio reciente de la Universitat Rovira i Virgili ha concluido que los hombres cuya ingesta energética se basa en un 30% de alimentos ultraprocesados tienen más riesgo de tener una calidad espermática alterada. Alimentos como el fast food, productos altos en azúcar, refrescos, fritos o precocinados congelados ya son conocidos por su baja calidad nutricional y cada vez más, por su capacidad para alterar la calidad del semen.

En un contexto como el verano, en el que 6 de cada 10 españoles cambian sus hábitos alimentarios, según la encuesta Hábitos de Nutrición en España, es importante tener en mente cómo pueden afectar estos a la salud reproductiva. Tenemos claro que los alimentos ultraprocesados no son de ayuda, pero, ¿cuáles son los alimentos que sí aumentan las probabilidades de tener un bebé?

Antes de entrar en materia, la Directora científica y embrióloga especialista en fertilidad y fundadora de Fertilab Barcelona, Marta Antich, aclara que “se trata de una cuestión de hábitos, no de ciertos alimentos por sí solos”. Comer alimentos no recomendados de forma puntual no tiene por qué significar que nunca vayamos a poder ser padres. Lo que debemos tener claro, es que “no es bueno estar siempre comiendo lo mismo: variedad y moderación son las premisas que tanto hombres como mujeres deben tener claras si quieren mantener un hábito alimentario saludable”. Con tal de hacer frente a la falta de nutrientes que padecen muchos hombres, Marta Antich, hace incidencia en 3 tipos de nutrientes que potencian la fertilidad masculina y qué alimentos se deben consumir para obtenerlos:

Omega 3 y DHA: según explica Antich, “es muy habitual ver un déficit de este tipo de ácidos grasos, y debemos tener en cuenta que éstos tienen numerosos beneficios para las membranas de los espermatozoides”. Se encuentran en alimentos como el pescado azul o el aceite de oliva. Antich recomienda “tomar pescados pequeños como la caballa, el bonito, las anchoas, las sardinas y mariscos como las ostras, ya que a diferencia de los pescados más grandes, como el atún, tienden a tener menos contaminantes”. Lo recomendable, según Antich, es tomar una concentración alta, de hasta 1g al día, siempre sin abusar, ya que podría aumentar el ácido úrico.

Antioxidantes: “el espermatozoide tiene que pasar por procesos complejos y tiene que poder moverse con facilidad para poder fecundar con éxito, por lo que se requieren muchas vitaminas”. Por esta razón, Antich recomienda el consumo de alimentos altos en antioxidantes, como las frutas, especialmente la naranja, verduras rojas, el brócoli o el aguacate. La bióloga especialista en fertilidad resalta también el consumo de tomates cocinados, que son ricos en licopeno, una proteína que tiene muchos beneficios para la próstata.

Minerales: si la alimentación es buena, en muchas ocasiones no es necesario tomar suplementos, aunque “hay veces en las que nos encontramos ante casos de déficit de minerales como el magnesio”. Tomar sal marina de buena calidad, beber y cocinar con agua de mar es una forma de tener todos los minerales que necesitas, como el zinc, el magnesio o el selenio.

Determinar el porcentaje de casos de infertilidad por mala alimentación es “muy complicado, ya que factores como la contaminación y otros malos hábitos también pueden estar influyendo”. Sin embargo, Antich revela que “se dan muchos casos de mejoras sustanciales después de haber realizado pequeños cambios, lo que nos demuestra que sí que hay hábitos que tienen la capacidad de mejorar la salud fértil”, apunta la directora científica de la clínica barcelonesa.

Además de una buena alimentación, Antich recomienda “realizar una actividad deportiva que se disfrute y que no sea de gran impacto, como por ejemplo caminar, patinar o hacer yoga”, así como dormir y descansar bien. La especialista en fertilidad revela que “el objetivo es lograr un sueño reparador, que permita realmente descansar, si es posible sin medicación para dormir, siempre que no haya indicación médica expresa”. Por último, evitar en todo momento el estrés y las situaciones que provoquen ansiedad, ya que no permiten un correcto funcionamiento de nuestro organismo.