Félix Ramiro: «Me haría ilusión vestir al Rey Felipe VI»

Félix Ramiro es un sastre y diseñador que ha elevado a la categoría de arte la moda exclusiva para hombres. Ha vestido a cientos de personajes, como Camilo Sesto o David Bisbal, pero sobresale por crear un patrón de clásica elegancia con vivos colores apto para todo aquel que precise una prenda única para una ocasión especial. Pese a ser un creador consolidado no ha perdido la ilusión del aprendiz, una fuerza tractora que desfilará en la próxima Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela más importante del mundo.

He tenido que mirar en el DRAE para ver la diferencia entre modisto y sastre. Vaya desastre.

Me considero un arquitecto de la moda que diseña prendas exclusivas, viste a sus clientes para que luzcan el ‘yo’ que cada uno llevan dentro y coso historias únicas en cada colección. Espero haberte resuelto la duda (risas).

Cuatro décadas, toda una vida. ¿Cómo ha pasado todo este ‘tiempo entre costuras’?

Han pasado como una película; de guion largo, pero corta de duración. Quizás eso me hace mantener la misma ilusión, fuerza y ganas. Pienso más en el ‘por venir’, que aquello que alcancé.

El éxito, amén de la dedicación y compromiso, le sonríe. Del pequeño taller de su tío Dionisio al último ‘pespunte’, a la Mercedes-Benz Fashion week Madrid. ¿Qué patrón sigue?

El modelo del esfuerzo, el sacrificio, la dedicación y en dar lo máximo. Y muy importante: ser fiel a mis principios. Es mi sello de diseño, calidad y elegancia. Eso me ha llevado a la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, la pasarela más importante del mundo.

Un verdadero hito, como estar presente en El Corte Inglés.

De pequeñito siempre iba con mi familia a ese «hogar que nos recibe a todos». Contar con cuatro córneres dentro del Corte Inglés, una empresa top mundial, es un orgullo para nosotros, para nuestra familia y marca. También una responsabilidad.

Moda tiene nombre de mujer, hasta que tu decidiste que también era cosa de hombres.

Curiosamente empecé a estudiar diseño de mujer y al tercer año me cambié. Todos me decían que me iba a estrellar, que el hombre era más básico. Me he equivocado en muchas cosas, pero en este caso llevaba razón.

La elegancia no es una cuestión de género.

Ni muchísimo menos. La elegancia se lleva dentro y no es cuestión de género… ni de dinero. Va más con la capacidad de saber elegir lo que mejor te va. Y ahí debe encontrarnos para acompañarlos en descubrir lo que le favorece y suavizar sus defectos.

Aunque hay otro ‘género’ que sí influye mucho… la calidad del material.

Comprar un traje es una inversión en arte. A veces gastarte en una prenda 700 euros puede resultar más rentable que comprarte tres de 250. ¿Por qué? Te dura toda la vida y cada vez que te lo pones siempre está impecable. Debemos cuidar nuestra fondo armario, que sea de más calidad que cantidad.

Ha vestido a muchísimos famosos. Desde Camilo Sesto a David Bisbal.

Cuentan con la tranquilidad de que en un photocall no van a repetir traje con nadie. El suyo es único y exclusivo. Además, irá guapísimo y elegantísimo, pero nunca disfrazado.

¿De quién guardas especial recuerdo?

Del menos famoso, pero sí el más importante de mis modelos, mi padre.

¿A quién te haría ilusión vestir para una ocasión especial?

Me haría ilusión vestir a Felipe VI y al cantante Luis Miguel. Si alguno de los dos tiene interés, dejo mi número en la redacción (risas).

Por último, ¿no expone mucho poniendo a su marca su nombre y apellidos? Saben donde encontrarle.

Una vez en una convención, hace ya muchos años, me llevé una fotocopia de mi carné de identidad en gigante. La escondí debajo de la mesa y cuando terminé mi intervención la mostré. Les hice ver la responsabilidad que tenía. En cada tienda, prenda, etiqueta interior… ponía Félix Ramiro. A cada cliente, y como fianza a su confianza, fío lo que más me significa: mi nombre.