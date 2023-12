El futuro es digital: “El e-commerce crecerá en España un 12% durante 2024”

El ecosistema digital tracciona, y cada vez más, los hábitos de consumo de los usuarios marcando nuevas pautas sobre cómo compramos, cómo decidimos y cómo encontramos nuevos productos.

Havas Market nos descubre en este artículo cuáles serán las tendencias del 2024 en el entorno de los negocios digitales

Sonia Paz: "España, como el cuarto país en comercio electrónico en Europa, se dirige hacia un 2024 prometedor con un crecimiento esperado del 12% y transacciones proyectadas de 1,08 billones de dólares. Este optimismo se presenta en un contexto global donde la inflación es una preocupación clave para el 40% de los consumidores, superando desafíos como la pobreza, desigualdad social, desempleo y el coronavirus. Estas cifras destacan la fortaleza y adaptabilidad del comercio electrónico en medio de desafíos económicos mundiales".

Uno de los cambios más importantes que hemos descubierto este año es cómo los consumidores buscan y descubren productos. Los buscadores tradicionales han encontrado una fuerte competencia en las redes sociales y los marketplaces. Amazon, Ebay o AliExpress se han convertido en una fuente de información de referencia para los usuarios ya que 6 de cada 10 compradores (59%) buscan información directamente en estos sites según un estudio reciente de IAB.

Otro de los pilares claves es la manera en la que conectamos los entornos físicos y digitales: la omnicanalidad es un concepto que lleva tiempo entre nosotros pero que ha derivado en un concepto mucho más completo: Phygital. No solamente es necesario que exista una única experiencia de usuario entre los canales sino que los entornos físicos deben ser cada vez más digitales. Y es que, según un estudio de McKinsey, el cliente multicanal compra 1,7 veces más que el cliente monocanal.

Fernando González añade: "Phygital es experiencia de valor, pero también eficiencia para el usuario y libertad de elección. El usuario requiere poder elegir en cada momento cómo interactuar con las marcas, y que estas ofrezcan una respuesta personalizada sin encontrarse puntos de fricción independientemente del canal elegido. Se estima que en 2025, el 68% de los consumidores esperan que las tiendas dediquen amplios espaciso a experimentar antes de comprar".

La sostenibilidad está cambiando los hábitos y decisiones de las personas, y es que, según Global Web Index, el 61% de los millennials están dispuestos a pagar más por productos que sean sostenibles y tengan en consideración el medio ambiente.

Cristina Castillo añade: "Nacen cada vez más iniciativas como el re-ecommerce, también conocido como comercio de segunda mano, que como palanca va a permitir a las marcas fidelizar también a aquellos compradores más sensibles al precio. Empresas como Levi’s SecondHand, o modelos de negocio como el de Vinted, fomentan la fidelización de sus consumidores a través de lo que se conoce como lujo accesible, que se hace posible gracias a sus modelos basados en la economía circular. Actualmente el re-commerce crece 11 veces más rápido que el mercado minorista general".

Si el 2022 fue el año del Metaverso, 2023 y sobre todo 2024 será el año de la IA. Prácticamente no hay ámbito donde la IA no marcará reglas del juego. Pero sin duda hay un ámbito en el e-commerce donde jugará un papel importante: El contenido. En la personalización de la experiencia ya sea en contenido audiovisual, diseño de los site, preferencia de productos o descripciones nada se dejará al azar gracias a la IA. Que desde en análisis de las preferencias del usuario, la decisión de que contenidos son claves para mostrar en cada momento y la personalización de estos, será gracias a la IA. Se estima que actualmente la IA eficienta la inversión en marketing en un 15%.

Los retailers irrumpen, aunque siempre estuvieron, pero esta vez con Retail Media. Y podremos decir que el 2024 será su año por la consolidación que veremos de esta disciplina. La tecnología, los modelos de negocio, el profundo conocimiento del consumidor, los propios retailers y marcas están preparados para hacer del retail media la solución idónea para escalar las ventas de las marcas. Si se hace bien, ¿qué puede salir mal?

Vicky Ducournau añade: "Es ya un imperativo para las marcas, que los presupuestos de Retail Media así como los resultados de los mismos, no formen parte de la cuenta de resultados del Retailer (o trade marketing) sino que se incluyan en los presupuestos de marketing. Hasta que esto no suceda, no seremos capaces de capitalizar todo el potencial que tiene el Retail Media en las estrategias de generación de demanda. Retail Media es en sí, una de las estrategias más potentes en cuanto a generación de demanda que existe con lo que debería formar parte del mix de medios con un impacto global (y más que demostrado) en el negocio de los anunciantes".