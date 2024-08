SOS en Beas de Guadix: «Cuando haya muertos...»

El alcalde de Beas de Guadix (Granada), Juan Jesús Porcel, reclamó ayer ayuda urgente, antes de que haya que «lamentar muertos», para solventar los problemas de estabilidad del Cerro del Castillejo, una zona que la madrugada del viernes registró derrumbes y que forzó el desalojo de unas cuarenta personas.

En declaraciones a EFE, Porcel insistió en la gravedad de la situación y en la urgencia para intervenir y consolidar un cerro que registra desprendimientos y grietas desde hace más de una década, daños que se han incrementado desde el pasado septiembre. «Todos los días hay desprendimientos, cada vez que llueve o cambia el clima, la suerte es que hasta ahora se han centrado en la otra parte del cerro porque han caído rocas como furgonetas», apuntó.

Las tormentas afectaron en las últimas horas Beas de Guadix, municipio de unos 300 vecinos, y forzaron el desalojo de unas 40 personas de las cuevas y la calle inmediatamente inferior al Cerro del Castillejo, denominada Perchel. Los bomberos activados por los daños en el cerro se han encargado de asegurar la zona y balizar el área de riesgo, que ha quedado cerrada al paso.

El alcalde de Beas explicó que los afectados pasaron la noche en casas de familiares o allegados y no han querido ser realojados en ningún hotel.

Por otra parte, el diputado de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, que esta madrugada se desplazó a Beas, explicó que durante la jornada de ayer tanto los técnicos de emergencias como los de bomberos analizarán la situación actual del cerro. Porcel agradeció la ayuda de la Diputación, que está elaborando un segundo informe técnico para conocer los daños del Cerro del Castillejo y las posibles intervenciones para asegurar la zona, y también de la Junta, que se ha sumado a la ayuda.

Sin embargo, reclamó que a esta ayuda se sume el Gobierno central con medios económicos para estabilizar la zona por razones de emergencia. «De momento me han dicho que no actúan de manera preventiva, parece que hace falta muertos», lamentó el alcalde de Beas, quien reiteró que lleva meses buscando soluciones que eviten que un nuevo desprendimiento cause víctimas mortales y ha criticado la falta de apoyo de la Subdelegación del Gobierno en Granada. El Ayuntamiento de Beas de Guadix ha realizado diferentes actuaciones en el cerro durante la última década sin conseguir estabilizar la zona, lo que mantiene en peligro a unos 70 vecinos que viven junto al cerro o en casas de los barrios del Perchel y de las Cuevas.

También en la provincia de Granada la tormenta de las últimas horas generaron daños, especialmente en Huéscar, donde se han registrado hasta 36 litros por metro cuadrado. La virulencia de la lluvia y el granizo provocaron el cierre temporal de la carretera A-330, en el kilómetros 32, por acumulación de agua y maleza, aunque la vía ya ha sido reabierta. El servicio de emergencias 112 recibió además una decena de llamadas.