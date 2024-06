Guerra de pintadas en Sevilla: insultos al alcalde y el Ayuntamiento anuncia duras sanciones

El Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado insultos al alcalde, José Luis Sanz, por quitar las pintadas de las paredes en la calle María Galiana del distrito Bellavista- La Palmera y ha anunciado duras sanciones. Así, la delegada de limpieza, Evelia Rincón, ha explicado que “es una vergüenza que por retirar los grafitis de las paredes, por mejorar la imagen de nuestros espacios públicos, por hacer bien nuestro trabajo haya vándalos que luego se dediquen a pintarlas otra vez con insultos y amenazas al alcalde”. Ha añadido que “no vamos a permitir que, por la actitud incívica de estos gamberros, las paredes de nuestras calles vuelvan a estar otra vez llenas de pintadas, llenas de agravios, mofas y ofensas, como ha ocurrido ahora en la calle María Galiana, en el distrito Bellavista-La Palmera, cuyas paredes fueron limpiadas estos días atrás”.

Rincón ha manifestado que ya se está investigando para identificar a los culpables de estos actos vandálicos, por los que serán sancionados duramente, tal y como contempla la nueva ordenanza de limpieza. Hay que recordar que, la nueva ordenanza, actualmente en fase de exposición pública, en el capítulo de infracciones y sanciones, considera como muy grave las infracciones por pinturas vandálicas que pueden suponer multas de 3.000 euros, sin perjuicio de la obligación de reparación de los daños causados.

En este sentido, la Policía Local ha abierto una investigación para que las personas causantes de estos hechos vandálicos no queden impunes, ya que es la segunda vez en esta semana, en la que aparecen pintadas amenazantes contra el alcalde.

La delegada de limpieza ha recordado que “es prioridad de este gobierno que las paredes de nuestra ciudad estén limpias, por eso pusimos en marcha una unidad antigrafitis con la que estamos intensificando la retirada de pintadas de todos los espacios públicos. Actuaciones que vamos a seguir reforzando pese a la actitud incívica de estos vándalos”.

Rincón ha anunciado que habrá una reunión con grafiteros profesionales para que también colaboren en la identificación de éstos vándalos, y para trabajar conjuntamente en la búsqueda de espacios en los que haya zonas permitidas para grafitis. Espacios que se decidirán con el consenso de todos los implicados.

La delegada de limpieza ha concluido que “los autores de estos actos vandálicos no van a quedar impunes. No vamos a parar hasta identificarlos, ya que no vamos a permitir que pintadas de este tipo perjudiquen la imagen de nuestra ciudad”. Ha añadido que “no vamos a consentir este tipo de actos vandálicos en la ciudad y los vamos a perseguir duramente. Vamos a seguir nuestra misma línea de actuación, los insultos no van a conseguir que dejemos de hacer nuestro trabajo”.