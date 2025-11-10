Hallan 42 kilos de hachís en un control de carreteras en Cádiz

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han intervenido 42 kilogramos de hachís que estaban siendo transportados en un vehículo, deteniendo a su conductor. Todo ha ocurrido durante un control de carretera establecido a la entrada de Sanlúcar de Barrameda, en la autovía con Jerez de la Frontera. Durante este dispositivo, los agentes observaron cómo un vehículo detenía bruscamente su marcha al percatarse de la presencia policial y arrojaba al arcén varios paquetes, ha indicado la Policía Nacional en una nota.

Tras ser interceptado el automóvil y recuperados los envoltorios, se comprobó que contenían hachís con un peso total de 42 kilogramos. La actuación se ha saldado con la detención del conductor del vehículo, un ciudadano de la sierra de Cádiz, y la incautación del turismo utilizado para el transporte de la droga.

La intervención ha sido realizada por el Grupo Operativo de Respuesta de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Sanlúcar de Barrameda, en el marco de los dispositivos específicos contra el tráfico de drogas que se desarrollan en la localidad. Estos controles se han intensificado en las últimas semanas con el objetivo de detectar los transportes por carretera de sustancias estupefacientes.