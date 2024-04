¿Resulta rentable la romería más importante de España para el municipio de Almonte?

La celebración de la romería del Rocío supone un déficit anual de alrededor de 700.000 euros para el Ayuntamiento de Almonte (Huelva), en cuyo término municipal se sitúa la aldea rociera, según ha indicado el alcalde de la localidad, Francisco Bella.

Lo ha dicho durante un encuentro informativo con los medios de comunicación, en el que ha abordado el cobro, por primera vez en la historia de la romería, de tasas por los carros que transiten por la aldea durante el desarrollo de la misma ( 50 euros para los pequeños y 120 para los grandes), y ha detallado que se les dotará a todos de matrícula para un mayor control.

Bella ha rechazado que se trate de una medida con afán recaudatorio: "En datos generales el Ayuntamiento ingresa aproximadamente unos 500.000 euros por El Rocío y el gasto que tenemos cuantificado está en torno a 1,2 millones de euros, por lo tanto hay un déficit de casi 700.000 euros en lo que es la organización", ha precisado.

Una organización, según ha afirmado, "que conlleva una serie de gastos importantes, principalmente en refuerzos en tema de recogida de basuras o de agua, que requiere de planes alternativos porque queremos que todo funcione".

Ante este déficit, el regidor ha asegurado que hay dos opciones: "O se detrae dinero a la gente a la que se les puede coger, que son los ciudadanos mediante impuestos como el IBI, o se contempla la posibilidad de que parte de esa aportación la haga la gente que viene y sólo disfrutan esos momentos".

En este sentido, se ha planteado cuestiones como el aparcamiento en El Rocío o las tasas por coches de caballo, medidas "dirigidas directamente a la gente que disfruta de ese bien en un momento concreto y no a la que allí reside y tiene que soportarlo".

Asimismo, ha precisado que el tema de las tasas es también por responsabilidad y para el control ante lo que pueda ocurrir: "Si hay un coche de caballos con un animal que se ha llevado diez horas dando vuelta o mucho tiempo amarrado a un palo de una casa y este se cae porque no ha comido y bebido, la matrícula permitirá identificar al propietario del carro, todo es mucho más fácil".

Bella ha insistido en que "no hay afán recaudador; me gustaría que si se atropella a alguien en El Rocío con un carro desbocado porque ha habido un mal uso de ese carro, que tengamos una matrícula mediante la que identificar al conductor, así como poder identificar si el carro no tiene seguro o no ha pasado 'su ITV' correspondiente".

Por otro lado, el 95 por ciento de los espacios de la aldea de El Rocío no son accesibles para personas con discapacidad, según ha denunciado José Fernández, presidente de la asociación 'Camino del Rocío sin Barreras', que lucha por lograr una aldea y una peregrinación realmente accesibles.

Lo ha hecho tras la firma de un convenio con el Grupo Azahara de Comunicaciones, mediante el cual, a través de sus medios de difusión, se harán eco del trabajo que desarrollan por apoyar y defender el deseo de miles de personas de visitar la aldea, hacer el Camino del Rocío y vivir la romería como el resto.

"Estas personas tienen el mismo derecho que los demás a vivir la experiencia de El Rocío en cumplimiento de la Ley de Accesibilidad Universal, algo que ahora no es posible en el 95 por ciento de espacios de la aldea, un lugar singular en el mundo que, lamentablemente, está vetado para aquellas personas con movilidad reducida que cada vez son más en nuestra sociedad", ha señalado.

Un porcentaje de la población muy elevado presenta dificultades para acceder a los espacios públicos y, mucho más todavía, cuando son entornos tan singulares como la aldea de El Rocío: "En la peregrinación, excursiones y actividades que realizamos, no solo trasladamos a enfermos graves o discapacitados de nacimiento, hay muchas personas con discapacidad sobrevenida, a lo que hay que sumar gran parte de las personas mayores, por lo que casi un 20 % de la población tiene algún tipo de discapacidad que le impide disfrutar de los sitios que no estén debidamente adaptados", ha añadido.

La asociación ha denunciado que "el acceso a la aldea, sus calles, sus casas de hermandad, sus comercios, bancos y farmacias impiden hacer el Camino del Rocío y ver a la Virgen como el resto de ciudadanos, o como lo hacían esas mismas personas antes de tener su incapacidad, por lo que debe ser un empeño de todos y un trabajo en red porque a todos nos puede pasar y todos tenemos personas cercanas a las que les ocurre".

'Camino del Rocío sin Barreras' negocia con las administraciones y el sector privado para revertir esta situación y agradece el apoyo del grupo de comunicación onubense "porque nos va a ayudar a recordar a la gente de que hay que conseguir cambios, empezando por un buen acceso a la ermita desde la carretera o un paseo marismeño accesible".

Por su parte, el presidente del Grupo Azahara, José Suárez, ha indicado que el objetivo del convenio es "apoyar en todo lo posible el sueño de estas personas que desarrollan una labor digna de admiración, como hemos visto en la peregrinación anual que realizaron en marzo pasado, llevando sonrisas y felicidad a tantas personas con diferentes grados de discapacidad".