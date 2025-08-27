Investigan la muerte de una docena de gansos en una laguna urbana de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla investiga las causas de la muerte de varios ejemplares de gansos en la laguna del Parque del Tamarguillo de la ciudad, que se unen a las de las aves, patos sobre todo, detectadas esta semana en el Parque de María Luisa. Según han indicado a EFE fuentes municipales, una vez detectada la muerte de estos animales se activó el protocolo previsto en estos casos, con la retirada de los animales afectados y su envío a análisis, con el objetivo de determinar el origen de lo sucedido.

El Ayuntamiento ha subrayado que la laguna del Tamarguillo se encuentra "en correcto estado de mantenimiento", y recibe controles periódicos y llenado regular, lo que garantiza "tanto el aporte de agua necesario como el seguimiento de sus condiciones ambientales". Al mismo tiempo, desde el pasado mes de febrero se ha reforzado la vigilancia en 14 parques de la ciudad, entre ellos el Parque del Tamarguillo.

Para ello se han incorporado dos patrullas adicionales en horario de 09:00 a 21:00 horas durante fines de semana y festivos, que se suman al dispositivo ya existente compuesto por cinco patrullas y diez vigilantes en horario nocturno, de 21:00 a 08:30, de modo que los parques cuentan ahora con un dispositivo de seguridad que los cubre durante las 24 horas del día. El Partido Animalista y con el Medio Ambiente (Pacma) denunciaba este martes la muerte de aves detectada en los últimos días en el Parque de María Luisa de Sevilla, y ha acusado al Ayuntamiento de la ciudad de convertir sus estanques en "trampas mortales" para estos animales.

La coordinadora provincial de Pacma en Sevilla, Clara Márquez, ha denunciado la aparición de nuevas aves muertas en el estanque de Los Lotos del parque, y ha lamentado que el Ayuntamiento "no solo ha incumplido su compromiso con la protección de la avifauna de hace un año, sino que parece empeñado en convertirla en víctima recurrente de su dejadez".