La izquierda sólo logra movilizar a 12.000 personas en toda Andalucía por la sanidad

La izquierda andaluza apenas ha logrado movilizar a 12.000 personas en toda Andalucía contra el estado de la sanidad pública andaluza. No se puedes esconder el descontento generalizado, pero la situación no es equiparable a la vivida en 2018, la menos socialmente, en la etapa final de Susana Díaz como presidenta de la Junta. Entonces, la "marea blanca" fue capaz de movilizar a decenas de miles de personas solo en Sevilla contra el gobierno socialista. Hoy, con el PSOE-A acudiendo a los tribunales por los contratos Covid, la Delegación del Gobierno -en manos socialista- habla de 6.000 personas en la capital andaluza y apenas 500 los asistentes al mismo tiempo en Almería; en Córdoba, 1.500; en Granada, 1.600; en Huelva, 400; en Jaén, 650; y en Málaga, 1.500.

En 2018, quizá ahora no se recuerde, los convocantes acusan al Gobierno andaluz de Susana Díaz de haber "recortado más de 8.000 millones de euros de los presupuestos de sanidad desde el principio de la crisis"; ahora el problema es otro, primero, porque no hay médicos suficientes en España y, segundo, porque el Gobierno de Juanma Moreno no se está recortando, de hecho la nueva consejera de Salud, profesional independiente que sustituye a Catalina García, ha recordado que en la actualidad "tenemos el mayor presupuesto para sanidad de la historia de Andalucía con cerca de 15.300 millones de euros para el año que viene, mil millones más que en 2024".

En el manifiesto de Marea Blanca ante estas nuevas movilizaciones, se pide que "la crisis actual" se solucione mediante "un razonable aumento del gasto para reforzar plantillas de Atención Primaria y poner en funcionamiento las capacidades de hospitales públicos, actualmente desaprovechadas". Un gasto que la plataforma ha destacado como "menor a los sobrecostes que cada año se regalan a la sanidad privada".

Además, se añade que "las listas de espera para especialidades más demandadas se pueden solucionar con la apertura de un turno de tarde con nuevo personal en veinte hospitales andaluces".

El manifiesto indica que "el tiempo medio para una cita en Atención Primaria sobrepasa los quince días" y los profesionales se encuentran "precarizados, burocratizados e imposibilitados" para realizar sus funciones. Asimismo, se apunta que las "demoras" para pruebas, consultas con especialistas y tratamientos quirúrgicos "alcanzan actualmente a más de un millón de andaluces".

Las manifestaciones han contado con la presencia de representantes de formaciones políticas como el PSOE o IU y Sumar, así como los agente sociales. Así, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha participado en la manifestación convocada en Sevilla, en la que ha señalado que los ciudadanos salen a la calle para decir al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "basta ya de derivar recursos de la sanidad pública a la privada" y le ha augurado que va tener que dar "explicaciones en sede judicial".

Juan Espadas ha indicado que los socialistas están presentes en las manifestaciones convocadas por Marea Blanca para "reivindicar nuestra sanidad pública ante el deterioro creciente y clarísimo" que está sufriendo desde que Juanma Moreno llegó a la Junta.