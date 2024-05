El PP de Jaén pide parar las oposiciones donde concurrió el destinatario del polémico audio

El PP de Jaén ha pedido paralizar las oposiciones a funcionario de la Diputación Provincial por entender que, presuntamente, podría haber beneficiado a Enrique Moreno, el destinatario del audio en el que el presidente del PP, Erik Domínguez, le habría filtrado las bases para optar a una plaza de gerente del Consorcio de Transportes.

En una comparecencia pública este sábado, Erik Domínguez se ha referido a las “casualidades” de que el polémico audio se difundiera el pasado jueves, el mismo día en el que Moreno obtuvo el número 3 de la prueba práctica de las oposiciones para tres plazas funcionario de la Diputación, a las que concurrieron 250 personas.

“Vamos a exigir, por vía judicial, la paralización del proceso selectivo de la Diputación y vamos a registrar la creación de una comisión de investigación”, ha señalado Domínguez en la rueda de prensa.

“Es algo tremendamente grave”, ha admitido el dirigente popular de Jaén, que ha animado incluso a los participantes en el proceso selectivo de la Diputación a presentar alegaciones por si se puede haber vulnerado el principio de igualdad.

Domínguez ha vuelto a negar cualquier responsabilidad en el washapp enviado el 15 de noviembre de 2022 a Enrique Moreno, exparlamentario de Ciudadanos, donde le enviaba las bases de la convocatoria de una plaza de gerente del Consorcio de Transportes de Jaén.

“Te mando las bases que ha aprobado ya la Junta, que aún no están publicadas. Cuidado con esta información por favor, te la mando desde la máxima confianza ¿vale?... para que la tengas pendiente y concurras ¿vale? Venga”·, se decía en el audio que difundió la Cadena SER Andalucía.

Domínguez ha admitido que envió ese mensaje, pero ha dicho que, aunque las bases aún no se habían publicado en el BOJA, ya eran públicas al haberlas aprobado el consejo de administración del consorcio.

De igual manera, ha negado, como reveló Enrique Moreno, que le pidieran hacer campaña para el PP para poder optar a puestos y cargos en la administración gobernada por los populares. “No, no y no”, ha aseverado Domínguez.

El presidente de los populares de Jaén ha anunciado también acciones legales por la difusión de un washapp que, ha dicho, “sólo teníamos Enrique Moreno y yo”.

Ha enmarcado esta polémica en “la máquina del fango” del PSOE de Jaén para lanzar una “cortina de humo” para tapar la declaración, el próximo día 17, del exalcalde socialista de Jaén Julio Millán y la vicepresidenta de Diputación, África Colomo, investigados en la denuncia del PP sobre la supuesta compra de votos durante la jornada de reflexión de las últimas elecciones municipales.

Erik Domínguez, que ha comparecido arropado por la cúpula directiva del PP de Jaén, ha asegurado que ha recibido multitud de apoyos, entre ellos el del presidente de su partido y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Espadas exige explicaciones

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha exigido explicaciones al PP y al presidente de la Junta por el audio enviado por el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, a Enrique Moreno, exparlamentario de Ciudadanos, sobre las bases para optar a unas oposiciones, y ha afirmado que "no puede quedar en el silencio o en una justificación torpe".

En declaraciones a los periodistas en Villamanrique de la Condesa (Sevilla) antes de participar en la jornada 'Europa Avanza, Sevilla Avanza', Espadas ha sostenido que "pillar" a un responsable parlamentario como Erik Domínguez "trasladando una información que no debía trasladar a una tercera persona y disponiendo de esa información por parte de los servicios de la Junta no puede quedar en el silencio o en una justificación torpe".

De esta forma se ha referido al audio enviado por Domínguez a Moreno con el mensaje: “Te mando las bases que ha aprobado ya la Junta, que aún no están publicadas. Cuidado con esta información por favor, te la mando desde la máxima confianza ¿vale?... para que la tengas pendiente y concurras ¿vale? Venga”.

Según el líder del PSOE andaluz, si esas informaciones no eran ciertas "las tenía que haber desmentido, y no las ha desmentido, las ha confirmado", de modo que ha emplazado a Domínguez, al portavoz parlamentario del PP andaluz, Toni Martín, y al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a dar explicaciones sobre esa información, "que no debía ser accesible a Erik", al que ha instado a que informe quién le facilitó la documentación.

Para Juan Espadas, los andaluces "merecen que el PP explique cómo va a asumir las responsabilidades" en este caso y ha pedido respeto para los medios que han publicado dicha información.