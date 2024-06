Javi Esteban: «Icónica quiere cambiar la historia de Sevilla»

Aitana da hoy el pistoletazo de salida a la cuarta edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest, un evento que se ha convertido en apenas cuatro años en uno de los festivales más importantes del panorama nacional. Solo en cifras, con un impacto económico de 70 millones de euros y 89.000 entradas adquiridas en 2023, se consolidó como el primer evento privado de la capital hispalense, revitalizando los meses de temporada baja de la ciudad. Este año, con 140.000 entradas vendidas al comienzo del festival, los organizadores estiman que el impacto económico puede superar los 100 millones de euros, solo por detrás de la Feria y la Semana Santa.

Y no es casualidad que una de las cantantes españolas más aclamadas a nivel internacional haya elegido la Plaza de España para empezar su gira. Icónica Santalucía Sevilla Fest llega a 2024 con un cartel que supera todas las expectativas. A la cantante salida de Operación Triunfo se le une un cartel repleto de iconos de la música nacional e internacional que no han querido perderse la oportunidad de brillar en Sevilla. Durante cinco semanas y a través de 42 conciertos, los asistentes podrán disfrutar de artistas como Carl Cox, Melendi, Jamie Cullum, Raule, Danna Paola, Taburete, Álvaro de Luna y la Fiesta Bresh, Marc Anthony, Tom Jones, Robe, Myke Towers, Ana Mena, Cali y El Dandee y Ptazeta, Boris Brejcha, Vetusta Morla, Rozalén, David Bisbal, Kiko Veneno, Ricky Martin, Siempre Así, Wos, Gipsy Kings, Medina Azahara, Raimundo Amador, Loreena Mckennitt, Keane, The Prodigy, Carlos Vives o Manuel Turizo, entre otros muchos.

El director del festival, Javi Esteban, asegura en una entrevista a LA RAZÓN que hace cuatro años lo tildaban de «loco» por querer llevar a cabo un festival de estas características. Si ahora lo piensa, confiesa que le daría «vértigo» saber en lo que se ha convertido, pero asegura que todo el equipo siente «una gran felicidad de haber conseguido hacer realidad un proyecto que sobre el papel pintaba tan bien para convertirse en uno de los festivales referentes a nivel internacional». A pesar de que existía la leyenda urbana de que en «Sevilla no se vendían entradas y no había cultura de música», este año Icónica Santalucía Sevilla Fest ha logrado vender más de 140.000 entradas, 51.000 más que el año pasado. Con una proyección de entre 160.000 y 180.000 asistentes, para Esteban «esto muestra que cada vez hay un crecimiento mayor y aún más gente lo incluye en su calendario de ocio durante estos meses». En lo que se refiere a novedades, entre las principales destaca «un escenario mucho más completo a nivel técnico con un sonido que va a asombrar a todo el mundo y acorde a las exigencias técnicas que los artistas de tan alto nivel necesitan», asegura Esteban. El escenario será «más efectista» y se ha mejorado todo lo relacionado con la infraestructura, luces y equipamiento técnico.

Respecto a las fechas elegidas, el director del festival asegura que «desde el principio queríamos relanzar los meses de junio y julio a través del turismo cultural», una época en la que el calor hace mella y «deja a Sevilla desértica», reconoce Esteban. En este sentido, considerado por quienes lo conocen como un amante de su ciudad y de la música, siempre ha buscado «la excelencia y la manera de relanzar a Sevilla» a través de un evento que reúna a «iconos de la música local, nacional e internacional en un lugar icónico». Por este motivo, la elección de la Plaza de España como sede del festival no es casual. «Nosotros no utilizamos la Plaza de España porque sea un espacio diáfano, sino porque nos interesa mucho esta joya que tenemos en Sevilla y que queremos enseñar al mundo dándole el uso para el que fue creada», incide Esteban. Asimismo, el festival se lleva a cabo con un profundo respeto por el patrimonio histórico, asegurando que no se causen daños al monumento y cumpliendo todas las normativas de conservación. «En las tres ediciones anteriores no nos ha hecho falta invertir ni medio céntimo del porcentaje que tenemos destinado para reparaciones. Hemos cumplido con creces lo que las instituciones nos marcan», añade el director, que insiste en que «lo mejor que le puede pasar a un espacio patrimonial es unirlo a la cultura y ponerlo en valor».

Preguntado por el mayor desafío al que se enfrenta, Esteban tiene claro que es «crear un proyecto de marca y de ciudad». Cuando comenzó con esta aventura, el sevillano asegura que todos los promotores pensaban que «no iba a ser rentable llevar a cabo un evento que buscaba la máxima calidad en los efectos de luces, pantallas, artistas, restauración o atención al público». Sin embargo, aunque fue más difícil al principio, para Esteban «hacer algo que cambie un momento de la historia y que quede para siempre en Sevilla» ha sido su motor para llegar hasta esta cuarta edición, que sin duda ya es todo un éxito. Además, a la experiencia de disfrutar de los grandes de la música en un espacio como la Plaza de España se suma la posibilidad de degustar la mejor gastronomía local a través de conocidos restaurantes de la ciudad como Cambados, la Bodeguita Antonio Romero, Medinaceli, Papa Johns, La Martinuca, La o Heladería Bolas, entre otros. «La cosa va de iconos y ¿hay algo más icónico que comerte un ‘piripi’ –el tradicional montadito de la Bodeguita Antonio Romero– en un espacio como este?», se pregunta Esteban entre risas.

Durante cinco semanas y hasta el 16 de julio, la Plaza de España acoge la IV edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest, el festival experiencial de la capital de Andalucía. Además, este año cuenta «con el cartel más completo» hasta la fecha. «Me hace mucha ilusión aunar en el mismo cartel a The Prodigy y Siempre Así porque entre esos dos extremos caben muchas cosas de por medio», comenta Esteban en referencia a la gran diversidad de artistas y estilos presentes en el festival. Organizado por Green Cow Music, esta cita da la posibilidad de disfrutar, sobre el emblemático escenario hispalense que supone el sinigual espacio, de un gran y ecléctico compendio de artistas nacionales e internacionales, iconos de todas las generaciones y para todos los gustos a través de un evento que ha venido para quedarse. El objetivo es claro: seguir creciendo y atraer cada año a un público más amplio para convertirse en un festival de referencia a nivel europeo.