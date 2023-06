Juan Franco: «Mi ideología es tener todas las luces del pueblo encendidas»

El 28 de mayo será una fecha que nunca podrá olvidar el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco. Ese día, además de obtener su segunda e incuestionable mayoría absoluta en un municipio que ha visto en él (o no ha visto en el resto de partidos) al «mesías» capaz de sacarlo del profundo pozo en el que se encuentra, el líder de La Línea 100x100, parafraseando a Gollum (Señor de los Anillos), hizo «mía» la llave para la gobernabilidad de la máxima institución provincial de Cádiz, su Diputación, tras el empate a 14 diputados entre PSOE y PP, los dos de su formación y el obtenido por IU. Llave que este linense, al que sus conciudadanos califican de «cercano, claro y entregado a la causa local», considera una oportunidad única, casi «histórica», para lograr los compromisos y las herramientas necesarias de esas instituciones superiores que se antojan claves para sacar a su ciudad de la difícil situación en la que se encuentra. Situación que, año tras año, se refleja en las estadísticas elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y en las que La Línea de la Concepción, el segundo municipio más poblado del Campo de Gibraltar, tiene la desgracia de ocupar puestos «destacados» en ámbitos como el paro, la pobreza e, incluso, esperanza de vida.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz y diplomado en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Cádiz, además de licenciado en Historia por la UNED, Máster en Dirección Pública y funcionario en el Ayuntamiento desde 1999, Juan Franco, en cuyo estado de Whatsapp versa «nadie daba un duro por nosotros», no tiene prisas en deshojar una «margarita» que sabe que será complicado que vuelva a florecer.

¿Se siente como Gollum por aquello de que sabe que la llave para el próximo gobierno de la Diputación es suya y solo suya?

No (se ríe). Me veo más como Los Chichos, por aquello de «tú tienes la llave del corazón mío». Bromas a un lado, lo que es cierto es que existe mucha inquietud en estos momentos. Hay muchos intereses en juego y nosotros nos movemos solo por los nuestros, que son muy descarnados y muy crudos y, por tanto, no estamos pendientes de cosas que, quizás, a otros les puedan preocupar.

¿Cómo cree que lo están viviendo sus votantes?, ¿le están apretando en la calle?

Claro que lo hacen, es normal. Nosotros lo que les decimos es que llegaremos a un acuerdo razonable con unos o con otros. Además, si unos u otros no cumpliesen el pacto alcanzado, hay que saber que siempre existe la posibilidad de una moción de censura. Y el que no lo entienda es porque no está en el mundo; esto es política y ya está, no hay que darle ni más vueltas ni más historias. Nosotros hemos demostrado en estos ocho años que somos gente seria y que cuando firmamos algo lo cumplimos hasta las últimas consecuencias; como ocurrió aquí, en La Línea, en 2019, con el Partido Popular (también en la Mancomunidad pese a no formar parte del gobierno), y como hemos hecho estos últimos cuatro años en la Diputación de Cádiz con el PSOE, agotando el mandato del pacto de gobierno y demostrando que somos gente seria y fiable.

¿Cómo van las negociaciones?, ¿hay prisas por cerrar un pacto?

Nuevo no hay nada y urgencias por nuestra parte, menos. Hemos tenido una reunión con el PSOE y otra con el PP, en las que cada parte ha realizado sus planteamientos. Y, como resulta obvio, aún quedan más para decidir y concretar nuestra posición.

¿Ve lo que está sucediendo como una oportunidad histórica para La Línea que precisa de su «despacito y buena letra»?

Así es y, además, con otra ventaja, que, como decía antes, tanto para lo bueno como para lo malo, ya tenemos experiencia en estas lides de alcanzar pactos. Por tanto, vamos a emplear el tiempo que sea necesario para cerrar ese acuerdo razonable para ambas partes y que sea cien por cien beneficioso para nuestra ciudad.

¿Qué papel juega la carga ideológica en este escenario de negociación?

Mi ideología es tener todas las luces del pueblo encendidas, las carreteras sin baches y tener los pasos de peatones pintados, entre tantas y tantas cosas necesarias para La Línea; no hay otra.

¿Qué acciones o actuaciones obligadas debe recoger el futuro acuerdo con PP o PSOE?

Hay muchísimas cosas que nos preocupan y que vamos a plantear. Sin ir más lejos, en materia de infraestructuras consideramos básico que se produzca el desdoble de la carretera del Higuerón. Estamos ante una oportunidad histórica de lograrlo y, de hecho, hay fórmulas para que se solvente, ya sea con el PP o con el PSOE.

¿Qué importancia adquiere la petición de su gobierno de un estatus especial para La Línea (llamado por algunos independencia) en estas negociaciones?

En eso no existe problema alguno. Tenemos el posicionamiento de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España y nosotros tenemos recurrida la resolución en el Tribunal Supremo. Por tanto, ahora queda saber el posicionamiento del Supremo y acatarlo. Por otra parte, es una realidad que los interlocutores con los que nos estamos sentando no tienen capacidad de decisión sobre este tema. Sabemos muy bien con quiénes nos sentamos y hasta dónde pueden llegar y lo que no queremos es generar falsas expectativas, ni realizar peticiones que sabemos que pueden ser incumplidas.