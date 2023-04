Juan Jesús Vivas: «La españolidad de Ceuta es indiscutible y no depende de lo que diga Marruecos»

Juan Jesús Vivas (Ceuta, 1953) es el alcalde-presidente de la ciudad autónoma de Ceuta desde 2001 y aspira a seguir siéndolo tras las elecciones del 28 de mayo. Asegura que está «más ilusionado que nunca», defiende la colaboración «leal» con el Gobierno de España, considera imprescindible mantener una buena relación con Marruecos y ve a Vox como un partido que practica la «violencia verbal» y que no representa los intereses generales de todos los ceutíes.

El 17 de mayo de 2021 entraron unas 12.000 personas desde Marruecos en Ceuta. ¿La ciudad ha recuperado la normalidad?

Sí, pese a que ese episodio constituyó el momento más difícil de la historia reciente de Ceuta. Los ceutíes tuvimos la amarga sensación de estar al borde del abismo. Desde la perspectiva que nos dan estos dos años transcurridos, Ceuta ha salido reforzada. La frontera funciona mejor y Ceuta está mucho más protegida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por la Unión Europea y por nuestros aliados.

¿Fue su momento más complicado como presidente?

Sin duda. Optamos por la única salida posible: responsabilidad, sentido de Estado y lealtad institucional. Hubo intentos de dividir a los ceutíes en función del credo, origen o etnia pero no lo lograron. Todos nos manifestamos y nos sentimos España por los cuatro costados con independencia del credo o la raza de cada uno.

El presidente del Senado de Marruecos tuvo que rectificar después de asegurar que había que «liberar» las «ciudades ocupadas» de Ceuta y Melilla. ¿Siente el apoyo del Gobierno?

La españolidad de nuestra ciudad es indiscutible y está garantizada por el ordenamiento constitucional y por el estado con independencia del color político del Gobierno de la Nación. La españolidad no depende del resultado de unas elecciones ni de lo que diga Marruecos. A Marruecos le pedimos y le exigimos respeto pero no le pedimos lo que no le corresponde, que es garantizar la integridad de Ceuta. Eso le corresponde al Estado. Por tanto, las opiniones del presidente del Senado marroquí o de cualquier otra autoridad no determinan nuestra españolidad ni nuestra soberanía.

¿Marruecos es una dictadura como dice Yolanda Díaz o un socio leal como asegura el presidente del Gobierno?

Nosotros tenemos claro lo que queremos de Marruecos: una frontera que funcione conforme a los estándares europeos e internacionales, en la que se exija el visado y una aduana comercial.La segunda cuestión que debemos exigirle a Marruecos es que respete nuestra integridad y soberanía; en tercer lugar, debemos tener una buena relación diplomática; y, en cuarto lugar, capacidad disuasoria con presencia del Estado en Ceuta para evitar que se repitan los sucesos de mayo de 2021.

Con respecto a la devolución de menores que se produjo tras esos sucesos, ¿confía en que el Tribunal Supremo avale que el acuerdo firmado entre España y Marruecos en 2007 permitía esa decisión?

Respetamos los procedimientos judiciales, pero creo que se actuó de manera correcta desde el punto de vista legal por el convenio que existe entre España y Marruecos. En Ceuta había 1.500 menores no acompañados, es decir, el 10% de todos los menores no acompañados que había en España en una población como la nuestra que representa el 0,18% de todo el país. Eso es insostenible, en primer lugar para el menor porque había que atender su interés. Además muchos de esos menores no sabían ni a qué venían, creían que estaba Ronaldo en Ceuta y que iban a verlo. Los menores fueron entregados al país vecino previo acuerdo y con la intervención de una ONG. Dije que se actuó bien en su momento y lo vuelvo a decir. Ahora estamos en un proceso de desescalada y hoy tenemos en torno a 150 menores no acompañados, una cifra que está por encima de la media nacional pero que es sostenible para la ciudad.

Insiste mucho en la importancia de ser leal con el Gobierno de España. ¿Por qué?

Siempre en las cuestiones esenciales, gobierne quien gobierne. Esto no aminora nuestra capacidad de reivindicación, pero hay que tener en cuenta que aquí se dan una serie de amenazas y riesgos que no tienen parangón en el resto de España, salvo en Melilla. Llevo 22 años como primer servidor de Ceuta y no he cambiado de política.

¿Esa postura le ha causado problemas dentro del PP?

No, nunca. En el episodio de mayo el presidente del PP era Pablo Casado y conocía mi postura y la respaldaba. Con posterioridad, la ha confirmado de una manera explícita nuestro presidente Feijóo, que tiene las ideas muy claras. Creo que Feijóo es el político de España que mejor defiende la Constitución Española en el fondo y en la forma.

¿Usted es de los que considera que si Feijóo gobierna no debería cambiar ni una coma de la relación actual de España con Marruecos?

Si el presidente Feijóo llega a la presidencia del Gobierno, como estoy convencido que así ocurrirá, las relaciones con Marruecos estarán basadas en la buena vecindad y siempre pensando en el interés general de España.

Las encuestas le dan como ganador de las elecciones. ¿Confía en la mayoría absoluta?

Aspiro a la mayoría absoluta y he asumido el compromiso público de que si no somos la lista más votada no me presentaré a la presidencia. Nos queda por confirmar ese régimen de funcionamiento de la frontera; garantizar los servicios públicos fundamentales de Ceuta con unos niveles de igualdad similares al resto de España; e impulsar un nuevo modelo económico verde-azul-inteligente.

Y en ese futuro, ¿qué papel puede jugar Vox en Ceuta?

El problema con los dirigentes de Vox en la ciudad es que su papel es muy negativo para el porvenir de Ceuta. En primer lugar, cuestionan el sentimiento de pertenencia a España de la comunidad musulmana de Ceuta y son tan españoles como los ceutíes. Nadie puede, al margen de la Constitución, otorgar carnés de quién se considera español o no. Tampoco reconocen la Ceuta de las cuatro culturas. Y, en tercer lugar, Vox condiciona las relaciones con el Gobierno de la Nación en función del color político y en una ciudad como Ceuta eso no puede ser. Y añadiría una cuarta cuestión y es la actitud violenta verbalmente, agresiva y desconsiderada, de sus dirigentes, que entienden que las formas políticas están basadas en el insulto.

No parece que vaya a formar Gobierno con Vox si es necesario

Nosotros no vamos a pactar con Vox. Las elecciones aquí se dividen en la candidatura del PP y la del PSOE.

El Consejo de Ministros aprobó el 18 de octubre de 2022 los Planes Integrales de desarrollo socioeconómico de las ciudades de Ceuta y Melilla. ¿Se están cumpliendo?

Valoramos positivamente ese plan o la inclusión de Ceuta en la Estrategia de Seguridad Nacional. Ahora bien, no le puedo decir un solo avance desde que se aprobó y esto me preocupa. Más aún cuando lo que sí ha habido son pronunciamientos contrarios a lo que se decía en el plan. Por ejemplo, íbamos a mejorar las bonificaciones en la Seguridad Social y el RD 1/2023 lo que hace es perjudicarnos.

En 2007 el Rey Juan Carlos visitó Ceuta. ¿Espera recibir al Rey Felipe?

La visita de Don Juan Carlos y Doña Sofía fue un momento histórico, porque recibimos una inyección de moral. Nuestro agradecimiento de por vida porque aquel día Ceuta fue el corazón de España. Para nosotros sería una enorme satisfacción que el Rey Felipe VI y doña Letizia pudieran visitarnos porque vienen a su casa.

¿Ha tratado este asunto con el Gobierno de España?

No, pero sinceramente creo que esa visita debería producirse. Ahora es un momento electoral pero pasadas las elecciones de mayo, gobierne quien gobierne, esa visita debería hacerse porque sería una manifestación de la normalización de las relaciones entre España y Marruecos.