Juanma Moreno ve "irresponsable" el nuevo "show" de Sánchez: "Nadie le cree"

Duras palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tomarse cinco días para pensar si continúa o no en el cargo. A su juicio, se trata de una "enorme irresponsabilidad" porque deja a España "en un limbo". Moreno ha expresado que ya nadie se "cree a Sánchez" y ha calificado de "show" su carta a la ciudadanía anunciando que abría unos días de reflexión. "Me parece una enorme irresponsabilidad que en un país donde hay millones de personas que tienen problemas, el presidente del Gobierno, en una decisión absolutamente inédita en nuestra democracia, decida coger cinco días para pensar si quiere seguir o no quiere seguir", ha indicado Moreno, en declaraciones a los periodistas en Sevilla.

Ha insistido en que es una "irresponsabilidad paralizar y poner un país en el limbo, como ahora mismo está España". Ha expresado que la sensación que él tiene, y "la que tiene mucha gente", es que "nadie se cree a Sánchez", y por una "razón evidente": "Porque ha mentido durante cinco años de mandato y, lógicamente, todo el mundo piensa que forma parte del show de Sánchez".

"De ese show y de ese personaje al que nos tiene acostumbrados, un personaje que utiliza prácticamente todo lo que tiene a su alcance para alcanzar sus objetivos políticos, y, en este caso, las posibles elecciones en Cataluña y en Europa", ha añadido. En su opinión, estamos, probablemente, "en otra mentira más y en otro ejercicio más que no sabe a dónde nos lleva, pero lo que sí sabemos es que este es el momento de dar la cara y no es el momento de esconderse".

"Si el señor Sánchez tiene algo que aclarar, tiene alguna duda o quiere decir algo a los españoles, lo que tiene que hacer es decirlo, aclararlo, dar explicaciones, y no esconderse durante cinco días en una supuesta reflexión que creo que no tiene ningún sentido desde el punto de vista político y de su responsabilidad institucional", ha recalcado. Moreno, que ha apuntado que evidentemente él no tiene "ni idea" de lo que va a decidir Sánchez, ha indicado que lo que sí sabe es que el presidente "nos tiene acostumbrados, a lo largo de su mandato, a hacer este tipo de ejercicios, de sacarse conejos de las chistera, de hacer estos experimentos, de tomar decisiones que son inéditas o de ir contra natura".

"Él es un personaje al que no cree nadie y, por tanto, la mayoría de las personas lo que piensa es que ha dicho que se va para seguir", ha recalcado.