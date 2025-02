Un jurado declara culpable al acusado de asesinar a una mujer en Huelva

El jurado popular ha declarado culpable de un crimen por violencia de género al hombre natural de Malí acusado de haber asesinado, asestándole una puñalada en la espalda, a la que fuera su pareja sentimental, una mujer de nacionalidad rumana, después de que esta lo dejara por sus celos. La lectura del veredicto ha tenido lugar esta mediodía después de que esta mañana se les haya entregado a los nueve miembros del jurado el objeto con las preguntas que han tenido que contestar y motivar. Los miembros del jurado, por unanimidad, han dado por motivado con la prueba practicada en el juicio el relato que de los hechos realizó la Fiscalía al inicio del mismo que calificó los hechos como delito de asesinato con alevosía, colocando a la víctima en una posición en la que le era imposible defenderse con la agravante de género; además, han tenido en cuenta el atenuante de confesión en sede policial.

Durante el juicio el acusado reconoció el crimen pero no la intencionalidad, ya que "no quería matarla" y se mostró arrepentido por lo sucedido. Explicó que el día de los hechos sólo quería recuperar su dinero y su móvil, que "no quería pelea" y que actuó como lo hizo porque "sintió miedo" al ver que la pareja de una amiga de la víctima venía hacia él: "Se me fue la cabeza y cogí el cuchillo para defenderme", descartando que fuera su intención desde un primer momento matar a la mujer.

Sostuvo, además, que era una persona "trastornada" para justificar que no actuó de manera premeditada ni intencionada como sí sostuvieron la Fiscalía, la acusación particular y la letrada de la Junta de Andalucía. Tras la emisión del veredicto será el juez el que ha de dictar sentencia en base a lo motivado por el jurado; esta persona se enfrenta a una petición de condena de 24 años por parte de la fiscalía y la acusación particular, que representa a la hija de la fallecida, de 14 años.

Además de la pena de prisión, entiende el Ministerio Fiscal que en concepto de responsabilidad civil el acusado debe indemnizar a esta menor en la cantidad de 160.000 euros. Los hechos por los que ha sido juzgado tuvieron lugar el 4 de abril de 2023, después de que la mujer, con la que mantuvo tres años de relación sentimental, decidiera romperla, según el relato de la Fiscalía, a consecuencia de los constantes episodios de celos del acusado hacia ella, algo que él no aceptaba.

Ese día el acusado se presentó en el domicilio de la mujer, en Palos de la Frontera (Huelva), la esperó en la puerta y cuando llegó se dirigió hacia ella y le pidió que le entregará un teléfono móvil de su propiedad y 100 euros produciéndose un breve forcejeo entre ambos; acto seguido el acusado, actuando con intención de matar a su ex pareja la agarró de la nuca, agachó su cabeza hacia el suelo, y una vez que la dejó sin posibilidad de defensa, sacó un cuchillo de grandes dimensiones que llevaba escondido y de forma sorpresiva se lo clavó en la espalda, dejando el mismo en su interior. La mujer falleció a las 01.00 horas del día 4 de abril de 2023 por shock hipovolémico y hemotorax secundario a herida por arma blanca como consecuencia de la herida causadas por el cuchillo. El acusado está en prisión desde el 5 de abril de 2023, tras acuerdo del Juzgado de Instrucción nº 1 de Moguer (Huelva).