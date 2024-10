Leve bajada del alquiler sin influencia de la ley en Andalucía

Una de las máximas capitalistas es la de la autorregulación del mercado. El Gobierno anunció una Ley de Vivienda y algunas comunidades –entre ellas, Andalucía– se han mostrado en contra abogando por sus propias normativas y sorteando la norma estatal. En mayo de 2023 se aprobó la ley y en mayo de 2024 fue avalada por el TC, tras ser recurrida, entre otras, por la región andaluza. En esta tesitura, el precio del alquiler en Andalucía ha caído un 1,88% en el tercer trimestre del año. No obstante, en relación al año pasado, todavía se mantiene una subida del 4,38%. La vivienda de alquiler en Andalucía en septiembre de 2024 tuvo un precio de 8,34 euros por metro cuadrado, según datos de la plataforma pisos.com.

Huelva (3,31%) fue la duodécima capital que más creció frente a junio de 2024. Sevilla (-3,02%) arrojó la quinta caída más intensa de España. Según el informe trimestral de precios de alquiler de pisos.com, el piso tipo de alquiler en Andalucía registró en septiembre de 2024 un precio de 8,34 euros por metro cuadrado, lo que supuso una variación trimestral del -1,88%. Respecto a septiembre de 2023, creció un 4,38%. Mensualmente, se depreció un -1,65%. Andalucía estuvo a la misma distancia de la región más cara, Baleares (17,93 €/m²), que de la más barata, La Rioja (4,39 €/m²). Por su parte, la vivienda en alquiler en España tuvo en septiembre de 2024 un precio medio de 11,87 euros por metro cuadrado. Esta cifra marcó un ascenso mensual del 0,17% y trimestral del 1,19%. En la comparativa interanual creció un 8,60%.

Respecto a las provincias andaluzas, Córdoba (3,40%) arrojó el octavo repunte trimestral más importante del país. Por su parte, Huelva (-7,29%) ocupó el segundo lugar en la lista de descensos nacionales. De un año a otro, Córdoba (16,58%) registró la sexta mayor subida de España, y Jaén (-11,61%) fue la segunda que más cayó del país. Con 4,11 euros por metro cuadrado en alquiler en septiembre de 2024, Jaén fue la octava provincia más asequible de España. Por su parte, Málaga, con 12,98 euros por metro cuadrado, fue la quinta más cara a nivel nacional.

Por capitales andaluzas, aparte del dato de Huelva, como la número 12 que más creció desde junio, Sevilla (-3,02%) arrojó la quinta caída más intensa de España. Interanualmente, Málaga (15,28%) fue la octava capital española que más se incrementó. Por su parte, Jaén (-1,81%) registró la caída nacional más llamativa. En el apartado de rentas medias, Jaén (6,81 €/m²) fue la más asequible para los inquilinos a nivel nacional. En el otro extremo, Málaga (15,58 €/m²) marcó la sexta renta media mensual más alta de todo el país. Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, «la subida del precio de los alquileres está presionando al límite la capacidad financiera de los inquilinos». La prolongada escalada de las mensualidades se debe, según el experto, a «la caída al mínimo de la oferta disponible». Font subrayó que «existen localizaciones donde es imposible alquilar una vivienda sin comprometer un porcentaje de ingresos mensuales incompatible con el resto de gastos fijos». El portavoz del portal inmobiliario indicó que «el descontento de la demanda crece, dado que encontrar un piso en alquiler cuyo pago resulte cómodo resulta cada vez más complicado, teniendo que ampliar el radio de búsqueda a ubicaciones menos alineadas con sus planes de vida». En este sentido, Font señaló que «alquilar no puede convertirse en un lujo, por lo que urge buscar soluciones». El analista comentó que «las políticas de acoso y derribo a los propietarios lo único que consiguen es la retirada de sus inmuebles del mercado», añadiendo que «muchos compradores de vivienda para alquilar no han tenido más remedio que repercutir las subidas hipotecarias a la renta, y con todo, han tenido pérdidas después de impuestos». Asimismo, Font incidió en que «si los inversores no perciben la seguridad jurídica necesaria, buscarán otras alternativas con mayores garantías».

Hace cuatro años, en plena pandemia, alquilar un piso de dos habitaciones en el Aljarafe sevillano salía a partir de los 500 euros. Actualmente, una vivienda similar, sin zonas comunes, piscina, trastero ni garaje se oferta a partir de los 700 euros. Según alertó el sector inmobiliario, la nueva ley de vivienda puede reducir la oferta, ya de por sí reducida, del alquiler en la comunidad un 11,4%, informó Tecnocasa. Según el CIS, la vivienda vuelve a estar en los niveles de 2009, en plena crisis del ladrillo, entre las preocupaciones de los españoles.

El turismo, la principal industria de Andalucía, se adapta a los nuevos usos. La aparición de plataformas como Airbnb ha provocado un aumento de las viviendas turísticas. Según el censo de la Consejería, la comunidad andaluza cuenta con un total de 112.128 viviendas con fines turísticos (VFT) y 589.217 plazas. Once meses antes había 91.537 viviendas turísticas y unas 480.000 plazas. El aumento, por tanto, es de un 22% en apenas un ejercicio. El año previo, el crecimiento ya fue de un 18,5%, por lo que en dos años se sitúa por encima del 40%.