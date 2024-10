La lluvia devuelve la vida al Guadiamar en su camino hacia Doñana

Las lluvias de los últimos días han dejado más de 150 litros por metro cuadrado en la cabecera del río Guadiamar, en la sierra norte de Sevilla, y vuelve a tener vida el que antaño fue principal regadío de Doñana y uno de sus principales aportes durante todo el año. Un río que es parte imprescindible del ecosistema de todos los municipios por los que pasa de camino al parque natural, y que es hogar también durante la primavera de especies como el abejaruco europeo, desde su nacimiento entre el municipio sevillano de El Castillo de las Guardas, hasta Zufre, en la sierra de Huelva.

Sin embargo, su influencia en Doñana podría ser aún mayor, como asegura a EFE el portavoz de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, que reclama actuaciones urgentes para que se revierta lo que se hizo desde los años 70, cuando el río fue “prácticamente cortado”, de modo que hoy día no aporta el agua que antaño sí daba al humedal más importante de Europa. Para Carmona, es imprescindible que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) se ponga manos a la obra cuanto antes, después de las lluvias de los últimos quince días, con el fin de emprender la actuación que permita recuperar el curso del río Guadiamar hasta la marisma de Doñana en toda su integridad.

Un simple vistazo al cauce del Guadiamar a su paso por localidades como Gerena, en el noroeste de la provincia sevillana, muestra un río mucho más vivo que hace un mes. Solo ha habido que esperar un poco tras las intensas lluvias de días atrás para que las escorrentías lleven cauce abajo el agua caída en su nacimiento, todo ello vigilado muy de cerca por el geógrafo y responsable de Meteo Gerena, Jesús Núñez.

“Os comenté el viernes que en este episodio era más que posible volver a ver los arroyos y ríos con vida, pero algunos se impacientan mucho porque no saben que el río necesita 100 litros en su cabecera”, decía esta semana a sus seguidores en redes sociales, y se ha cumplido con precisión casi matemática. Todo el agua que ha llevado río abajo el Guadiamar debería terminar en Doñana, pero no es así. Juanjo Carmona entiende que, incluso, “habría que hablar del aporte del acuífero del Aljarafe” al río, y se necesita agua “urgentemente, porque el tiempo se va yendo en documentos, en planes muy buenos, en planes realmente muy buenos, pero que después nunca se llegan a ejecutar convenientemente”.

“Para lo que es el Guadiamar tenemos que recuperar no una tubería, no un canal de cemento como les gusta a los ingenieros de cierto sector, digamos más antiguo, sino que tenemos que recuperar la funcionalidad del Guadiamar como ecosistema”, de modo que se recupere cómo inundaba la marisma y se beneficiaba Doñana de ese aporte de agua. El representante de WWF admite que no es fácil lo que plantea, pero “se puede conseguir mediante un esfuerzo importante, pero no imposible, ni desde el punto de vista técnico, ni desde el económico”, porque recuperar todas las aguas de este río para el humedal que comparten las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, es “algo básico”.

“Estamos hablando de poner en la balanza un espacio único en el mundo, con unos servicios que comparte con el ser humano de un valor incalculable”, sentencia Juanjo Carmona, que llama a la Junta a apoyar económicamente lo que sea necesario al Gobierno para esta empresa, pero pide que no se olvide que el Guadiamar es “ese gran río que durante generaciones ha nutrido a la marisma”, y recuperar todo su aporte a Doñana “la convertiría en lo que en lo que era, algo único en el mundo”.