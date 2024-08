«Hay que promover la excelencia en lugar de un lujo superficial y ostentoso»

El turismo de lujo en la Costa del Sol se ha convertido en un segmento en continuo crecimiento y con importantes transformaciones a partir de criterios concretos que identifican a un viajero con rasgos y particularidades que parten de un compromiso ambiental y conciencia ecológica además de una creciente preocupación por el impacto ambiental de sus desplazamientos. La demanda del sector se inclina, según un informe de la Diputación provincial de Málaga, por alojamientos y operadores turísticos que priorizan la sostenibilidad, promoviendo experiencias de viaje más amigables con el medio ambiente y menos convencionales, junto a servicios altamente personalizados, como piedra angular de los viajes. Y es que, según el documento, los demandantes abogan por itinerarios adaptados a sus preferencias individuales en los que la seguridad y la inmersión en el bienestar son aspectos que emergen con más relevancia. En este sentido, los viajes de aventura de alta gama están en auge y los viajeros buscan emociones intensas como safaris, expediciones de buceo y ascensiones a montañas, pero sin renunciar a las comodidades de primer nivel. Además, se emplea tecnología punta para enriquecer la experiencia de viaje de lujo.

¿Qué rasgos ha de tener un destino para ser reconocido como exponente del turismo del lujo?

Nosotros siempre nos referimos a un turismo de excelencia ya que engloba en mayor medida la vinculación entre el destino de manera auténtica con la satisfacción del cliente. Lo más importante en un destino es su patrimonio, aquellos lugares que hablan de lo que ha sucedido en ese lugar. Tanto patrimonio histórico-artístico como natural. En cuanto a los servicios, deben estar al nivel de poder recibir al cliente más exigente. Lo más importante de un destino es que hable desde su autenticidad y haga sentir al viajero de una manera especial. Es necesario contar con infraestructuras y servicios de alta calidad, porque no se trata solo de ofrecer una excelente hostelería sino de garantizar que cada aspecto de la experiencia del visitante esté cuidado al detalle, desde el transporte hasta las instalaciones recreativas. Hablamos también de garantizar un servicio personalizado, estilo «concierge»: es fundamental contar con un servicio de atención al cliente altamente capacitado que no solo domine varios idiomas sino que también tenga un amplio conocimiento cultural, lo que permite anticipar y satisfacer las necesidades y expectativas más exigentes de los visitantes. Otro de los rasgos clave es la exclusividad y privacidad, a partir de espacios y servicios que eviten la masificación, brindando a los visitantes la sensación de ser parte de algo único y reservado para unos pocos. Por último, se trata de ofrecer experiencias auténticas y sorprendentes porque el lujo no se trata sólo de comodidad, sino de ofrecer experiencias que conecten con la autenticidad del lugar. Estas experiencias deben ser originales, capaces de sorprender, y de alejarse de lo convencional.

¿Cuáles son las fortalezas de Andalucía en ese ámbito?

Variedad y riqueza del destino. Andalucía es una paleta de colores con una diversidad impresionante. Sus ocho provincias ofrecen contrastes sorprendentes, desde cumbres nevadas hasta extensas playas, pasando por entornos y parques naturales protegidos, sierras y desiertos. Esta riqueza de paisajes permite a los visitantes disfrutar de una amplia gama de experiencias en un solo viaje, haciendo de Andalucía un destino incomparable. Cuenta además con un legado histórico incomparable: posee un patrimonio cultural único, con la singularidad de su arquitectura mozárabe y mudéjar, estilos que son exclusivos de esta región y que fascinan a los amantes de la historia y la cultura. Goza además de una gran hospitalidad y alegría contagiosas. La calidez y entusiasmo de los andaluces crean una atmósfera acogedora que deja una impresión duradera en los viajeros, haciendo que se sientan como en casa.

¿Qué papel juega la gastronomía en este contexto?

Podemos hablar de gastronomía de excelencia. La cocina andaluza se basa en productos de kilómetro cero de la más alta calidad. Desde el aceite de oliva y el jamón hasta los quesos y vinos singulares, la región ofrece una materia prima incomparable que deleita a los paladares más exigentes.

¿Qué estrategias son necesarias para atraer ese anhelado turista de calidad?

En SIE, tenemos el firme propósito de atraer a un viajero de calidad, haciéndolo desde un enfoque claro y colaborativo: trabajamos estrechamente con entidades públicas y empresas del segmento premium y de lujo. Estas compañías privadas han obtenido previamente el sello SIE de calidad y excelencia turística por su altísimo nivel. Actuamos como unificador de la voz y los esfuerzos de estas instituciones turísticas y empresas privadas. Nos nutrimos del conocimiento del club y aportamos valor a la comunidad de la excelencia. Nuestro marco de actuación está definido por la excelencia, que es el pilar fundamental para ser y ser reconocidos como un destino de primer nivel, que es lo que somos. Nuestras estrategias se basan en cuatro pilares: formación constante, concienciación, promoción y trabajo en equipo. Nuestro objetivo principal es atraer al segmento «leisure y high-end», que busca autenticidad, calidad y exclusividad en sus experiencias de viaje. Nos enfocamos en las agencias de lujo internacionales con las que colaboramos, así como en el viajero nacional, para ofrecerles experiencias excepcionales y a medida.

¿Cuáles son los rasgos que diferencian a Andalucía como una región de excelencia?

Lo comentaba anteriormente: un patrimonio histórico, cultural y artístico sin precedentes. Gran tradición y autenticidad en todos sus rincones; variedad de paisajes y contrastes sorprendentes. Y una oferta deportiva y de bienestar única e incomparable.

¿Qué papel han de jugar las administraciones públicas para fortalecer ese segmento?

Las administraciones públicas desempeñan un papel crucial en el fortalecimiento del segmento de turismo de lujo y sus responsabilidades han de incluir una estrategia a corto, medio y largo plazo para focalizar en que el destino guarde las características de seguridad, infraestructuras y limpieza necesarias para luego promocionarlo con un mensaje claro que atraiga a los viajeros a los que nos dirigimos. Es esencial que se garantice infraestructuras modernas y eficientes, así como servicios públicos de alto nivel que satisfagan las expectativas de los turistas más exigentes. Es no menos importante asegurar servicios esenciales como limpieza y seguridad; además, hay que facilitar conexiones rápidas y eficientes, tanto en transporte como en telecomunicaciones, es vital para el desarrollo del turismo de lujo. Y, sobre todo, unificar el discurso y la estrategia. Las administraciones deben alinearse en un objetivo común, priorizando la calidad sobre la cantidad. Esto implica adoptar un enfoque centrado en la excelencia, donde cada acción y política refuerce esta visión compartida.

¿Qué papel desempeña la colaboración público-privada?

Las administraciones deben apoyar activamente a las empresas del sector privado, brindando recursos, facilitando trámites y participando en la vida empresarial. Esta colaboración es clave para fomentar un entorno en el que el turismo de lujo pueda prosperar.

¿Por qué el lujo es sinónimo de frivolidad? ¿Qué pasos se están dando para acercar ese concepto a la ciudadanía?

El lujo frívolo no es el tipo de lujo que defendemos. Es importante redefinir lo que entendemos por lujo, ya que este concepto puede variar para cada persona. En lugar de enfocarnos en un lujo superficial u ostentoso, hay que promover la excelencia, traducida en un esfuerzo constante por ofrecer servicios de altísima calidad. Esto implica una dedicación continua para mejorar, basada en el trabajo duro y la constancia. Nuestro enfoque del lujo es más que una simple muestra de riqueza; es un compromiso con la autenticidad, el cuidado del detalle y la creación de experiencias significativas. De este modo, acercamos el concepto de lujo a algo más tangible y valioso para la ciudadanía, resaltando que el verdadero lujo reside en la calidad, la atención personalizada y la búsqueda de la perfección.

¿Qué proyectos tiene SIE para seguir avanzando en la proyección del turismo de excelencia?

Contamos con un calendario dinámico con múltiples proyectos clave para seguir avanzando en la proyección del turismo de excelencia, a partir de servicios como consultoría personalizada, para diseñar estrategias que puedan destacar el segmento premium y de lujo, acciones promocionales a medida, reconocimientos a la excelencia, presentación de tendencias, o misiones internacionales, sin dejar de lado una importante vertiente solidaria.