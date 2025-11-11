Muere un joven de 18 años y otras tres personas resultan heridas leves en un accidente en Coín

Un joven de 18 años ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas leves en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este lunes en la localidad malagueña de Coín, tras la colisión entre varios vehículos. Las personas heridas son una mujer de 18 años, otra de 59 y un hombre del que no han trascendido más datos.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, fuentes de los Bomberos han informado de que en el siniestro se han visto implicados tres turismos y una motocicleta. Por su parte, los servicios sanitarios han confirmado que las otras tres personas heridas de carácter leve no han requerido traslado hospitalario.

Sobre las 17,30 horas más de una decena de llamadas alertaban de una colisión con varios vehículos implicados en la que una persona estaba gravemente herida a la altura del kilómetro 12 de la A355.

De esta forma, se activó el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico, el Consorcio Provincial de Bomberos y mantenimiento de la vía.

COLISIÓN EN LA A-45 EN ANTEQUERA CON CUATRO HERIDOS

Asimismo, el 112 ha atendido durante la tarde otro accidente, en este caso, en la A-45, en el término de Antequera. El siniestro vial ha tenido lugar minutos antes de las 19,00 horas en el kilómetro 96 de la citada vía. Según las llamadas recibidas, un turismo había colisionado con una furgoneta.

Hasta el lugar se han desplazado los servicios sanitarios, Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos y mantenimiento de la vía. Los servicios sanitarios han atendido y trasladado al Hospital de Antequera a cuatro personas, dos mujeres de 48 y 45 años y dos hombres de 48 y 39.