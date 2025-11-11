Cristina deslumbra en la Gala 8 de 'OT 2025' y se consolida como gran favorita tras salvarse con una actuación memorable

Cristina deslumbra en la Gala 8 de 'OT 2025' con una actuación que pone en pie al jurado y la consolida como una de las grandes favoritas del concurso. Su interpretación, llena de emoción y poder escénico, marca un antes y un después en su paso por la Academia. La joven sevillana de 18 años iluminó el escenario del concurso musical de Amazon Prime Video y Gestmusic con su interpretación de la canción 'Gargantas con arena', salvándose de la expulsión tras conseguir el 84% de los votos, frente al 16% de María Cruz, que se despide como séptima expulsada.

Cristina cruzó la pasarela y se consolida como la aspirante número 1 a ganar esta segunda edición de 'Operación Triunfo' bajo el paraguas de la plataforma de streaming del servicio de mensajería de Jeff Bezos. Junto a la sevillana y primera favorita de esta edición, le acompañó Olivia, quien se convirtió en la nueva concursante preferida por el público de 'OT 2025', consiguiendo además de asegurarse la estancia una semana más mínimo en la Academia de 'OT', 3.000 euros cortesía de ING para su futuro dentro del panorama musical de este país.

Lucia y Guille Toledano, nominados tras la Gala 8 de 'OT 2025'

La Gala 8 de 'OT2025' dejó una noche de contrastes y emociones intensas sobre el escenario. El jurado volvió a mostrar firmeza, sensibilidad y criterio en sus decisiones. Claudia Arenas logró imponerse a las adversidades y, pese al constipado que afectó su voz, defendió con solvencia su número y cruzó la pasarela entre elogios. También Tinho brilló con elegancia y contención, conquistando a Guille Milkyway por su equilibrio entre sofisticación y naturalidad. Crespo, por su parte, recibió una valoración especialmente inspiradora de Leire Martínez, que aplaudió su capacidad para arriesgar y mostrar su identidad artística. En el otro extremo, la noche fue dura para Lucía Casani, Teyou, Guillo Rist y Guille Toledano, quienes no convencieron al jurado, que dudaron de su continuación en 'Operación Triunfo'. Leire señaló en Lucía la persistencia del miedo escénico, mientras que Téyou fue penalizada por un aparente estancamiento en su evolución. Guillo y Guille, pese a sus esfuerzos, no terminaron de conectar con el jurado. Así, entre cruces de pasarela y nominaciones, la Gala 8 confirmó que el listón artístico y emocional está más alto que nunca en la recta final del concurso. Los profesores salvaron a Guillo Rist mientras que los "triunfitos" se decantaron por Téyou, poniendo de nuevo en el alambre a Lucía, que luchará junto a Guille Toledano, y uno de los dos será el octavo expulsado de 'OT 2025'.

Ya conocemos los concursantes que irán a la firma de discos de este sábado 15 de noviembre

Además de anunciar que las entradas de los conciertos del Movistar Arena (Madrid), Palau Sant Jordi (Barcelona) y Roig Arena (Valencia) para el 3, 10 y 18 de julio de 2026 respectivamente ya están a la venta, Chenoa reveló que concursantes acudirán este sábado 15 de noviembre a la firma de discos de esta edición 2025 de 'Operación Triunfo'.

En el pabellón 12 de Ifema Madrid, desde las 10:00 hasta la 13:00 los fans de la capital del certamen musical de Amazon Prime Video tendrán la oportunidad de conocer en persona a Olivia, Guille Toledano y Téyou. En Barcelona, en el Palau Olímpic de Badalona a la misma hora se encontrarán Crespo, Cristina y Guillo Rist mientras que en Valencia, serán Claudia Arenas, Tinho y Lucía (que además es valenciana) quienes firmarán durante las tres horas en L'Alqueria de Basket de la ciudad del Turia.