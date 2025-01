Tren litoral: recortar plazos o alargar la condena

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha pedido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ganar dos años con el proyecto del tren litoral de la Costa del Sol, adelantando el estudio informativo de tres de sus cinco tramos. En una carta remitida a Puente, Salado asegura estar convencido de que, «al menos tres de los cinco tramos» en que el Ministerio ha dividido esa futura línea para realizar un estudio de viabilidad, «cuentan ya con informes y estudios de demanda más que suficientes para abordar el siguiente paso: el estudio informativo con las posibles alternativas de trazado». Se refiere a los tramos Málaga-Fuengirola, Fuengirola-Marbella y Marbella-Estepona y cree que con tal paso administrativo, se podría «adelantar dos años», que considera «cruciales en la zona con mayores problemas de tráfico».

«Porque si mis cálculos no me engañan, con el planteamiento actual del Ministerio, hasta el año 2032 o 2033 no veríamos las primeras obras del tren de la Costa del Sol en marcha», señala Salado, que ha indicado que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, dijo en una reunión que el Ministerio contaba con datos e informes suficientes para realizar internamente el estudio de viabilidad y poder licitar el estudio informativo en 2025. Se trata de un tren que puede llegar a mover más de 60 millones de pasajeros al año entre Nerja (Málaga) y Algeciras (Cádiz). Mientras tanto, Francisco Salado considera «primordial aprobar bonificaciones notables en el peaje de la autopista de la Costa del Sol para los conductores habituales, descargando el tráfico de la saturada A-7».

También plantea abordar la creación de nuevos accesos o la mejora de los actuales, tanto en la autopista como en la autovía, especialmente en los tramos entre Málaga Este-Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga y en Puerto Banús-San Pedro Alcántara, donde advierte de que «el colapso es evidente». Igualmente cree que debería estudiarse la implantación de medidas provisionales urgentes, como carriles reversibles o la regulación especial del tráfico en esos «tramos conflictivos».

Salado agradece la disposición del ministro, pero cree que no hay más tiempo que perder y que desde el Ministerio se licitaron recientemente estudios para que consultoras analicen los problemas de movilidad de la Costa del Sol y sus posibles soluciones, «pero ninguno estará listo antes de un año». Salado sostiene que «algunas medidas pueden y deben adoptarse cuanto antes».

«Una de ellas es la mejora del actual servicio de Cercanías Málaga-Fuengirola, una de las líneas (ferroviarias) más rentables de España, pero también de las más saturadas», destaca.

El presidente de la Diputación añade que, como han señalado los alcaldes de Málaga, Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola, se necesitan mejorar las frecuencias y ampliar horarios y trenes y estaciones con mayor capacidad, incluso con la implantación de trenes con dos alturas. Además, reconoce a Puente su «cambio de posición» y le agradece el compromiso mostrado con el proyecto del tren de la Costa del Sol, al tiempo que recuerda que entidades privadas como Seopan lo incluyeron entre las infraestructuras prioritarias más rentables que se pueden acometer en España.