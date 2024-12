Óscar Puente espera tener en un año "despejada la incógnita del trazado" del tren litoral

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado este viernes que el tren litoral entre Nerja y Algeciras "es posible" y ha confiado en tener en un año "despejada la incógnita de la posibilidad del trazado" sobre esta infraestructura, una de las principales reivindicaciones en la provincia de Málaga. Puente ha hecho este anuncio durante su participación en el programa Espejo Público de Antena 3, donde Susana Griso le ha transmitido un mensaje del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en el que el regidor expresa su preocupación por la "falta de inversión en infraestructuras" y la existencia de "autovías colapsadas con atascos impropios de un territorio tan poblado".

"Cuando digo que una cosa se va a hacer tengo rédito porque también voy a muchos sitios y digo: 'no se va a hacer", ha señalado el ministro. Ha asegurado que "aquí se puede" y ha añadido: "si yo he sido cauto con el tren litoral es porque no tenía el input técnico que me diera confianza. Ahora lo tengo".

Por ello, ha pedido al alcalde "que esté tranquilo". "Lo único que necesito es tiempo como ministro. Si no tengo el suficiente, al menos dejaremos todo el tema de proyectos listo", ha aseverado. "El tren litoral es posible, hay una fórmula y la vamos a desarrollar", ha insistido el titular de Transportes, que ha anunciado que van a "licitar ya" el estudio de viabilidad.

A este respecto, ha dicho que "cuando uno pone en marcha un estudio ya se atisba si va a ser favorable o no", y el director general del Sector Ferroviario, Carlos Juárez, un técnico "muy brillante", "ya tiene en la cabeza cuál puede ser la alternativa". Ha explicado que "el problema del trazado" del tren litoral es que "es un territorio tremendamente complejo por orografía, por volumen de edificaciones, etcétera. Pasar por ahí un tren no es fácil, y la clave está en encontrar el trazado".

"Espero que en un año tengamos ya despejada la incógnita de la posibilidad del trazado, y a partir de ahí nos pongamos en marcha con los instrumentos legales", ha declarado. Por otro lado, en cuanto al interés del alcalde de Málaga por saber si se ampliará el que "será pronto el tercer aeropuerto de España", el ministro ha trasladado un mensaje de tranquilidad, al afirmar que si las aerolíneas lo necesitan se hará la ampliación, que está recogida en el DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria).