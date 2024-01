Médicos y enfermeros se declaran la guerra en mitad de la tripledemia

La gestión de la sanidad pública andaluza sigue generando puntos de conflicto. A la agria confrontación política, a las dimisiones y a los ceses de altos cargos de la Consejería de Salud y Consumo, se suma ahora el enfrentamiento directo entre los propios profesionales, médicos y enfermeros, con anuncio incluso de querella. Un triste panorama de la que un día fue la «joya de la corona» en plena tripledemia, como se ha llamado a la coincidencia de la gripe, el covid y el virus respiratorio sincitial.

Una guerra de comunicados entre el Colegio de Enfermería y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) que derivó ayer en el anuncio de una «batería de acciones judiciales» en defensa de la profesión enfermera que incluye la formulación de una «querella criminal por un delito de injurias y calumnias contra todo el órgano de gobierno del SMA. El Consejo Andaluz de Enfermería rechaza «una estrategia desafortunada de visibilización de la profesión médica» que sólo sirve para «denigrar, engañar y alarmar a la población».

El SMA había alertado de que era «cuestión de tiempo que alguien muera a causa de la falta de la formación médica de los enfermeros» o de que la atribución de competencias médicas al colectivo de enfermería supone «un fraude» y un riesgo para el futuro del sistema sanitario público». Ante esto, el Consejo Andaluz de Enfermería manifestó su «profunda y absoluta repulsa», al margen de incidir en el «absoluto desconocimiento de la normativa y de las competencias y atribuciones de colectivo de enfermería, al que desprecia y falta al respecto». De hecho, aseguró que dichas competencias, que permiten prescribir paracetamol e ibuprofeno a las enfermeras para tratar casos de fiebre no son novedosas, sino que están reguladas por normativa estatal «fruto de un amplio consenso». «A pesar del estupor causado, el CAE ha tratado de aunar esfuerzos conciliatorios y conseguir una rectificación amistosa, no siendo posible ante la misma, ante la actitud cerril e inmóvil del órgano ejecutivo del SMA que no ha querido ni rectificar ni escuchar la opinión de los representantes del Consejo Andaluz, buscando con ello y con su pueril comunicado asumir un rol que no le compete, ni tiene atribuido».

Por otro lado, el Sindicato de Enfermería, Satse, recordó la labor «imprescindible» del triaje en las urgencias de los hospitales que realizan los enfermeros como garantía de respuesta asistencial en tiempo y forma. Por ello, reclaman contar con el personal necesario. Y es que a las urgencias acuden casos de «extrema» gravedad y también otros «menos graves» o «leves», siendo el profesional de enfermería de triaje el que tras valoración inicial del paciente y basada en su preparación y formación profesional acumulada, facilita la atención inmediata, o, en otros casos, ordena la atención de aquellos que pueden esperar por presentar una patología que no pone en riesgo la integridad de la persona, y por tanto permite una demora razonable dando prioridad a los casos «más urgentes».

Cada vez más gente acude a las urgencias hospitalarias como consecuencias de la falta de citas en los centros de salud.

Por su parte, el Sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria (SMP) pidió a la Junta y al Ministerio de Sanidad que valoren ordenar un trámite de visado por la inspección correspondiente de algunos de los psicofármacos «más conflictivos», porque «sacar de nuestras consultas la decisión y negativa final a dicha prestación en los casos en que se demanden para objetivos diferentes del tratamiento de una enfermedad evitaría un número sustancial de agresiones.

Mascarilla obligatoria pese a bajar la tasa

►Andalucía mantendrá la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios (centros de salud y hospitales) para no confundir a la población y dado que las bajadas registradas son muy volátiles hasta ver cómo evolución la incidencia de la infecciones respiratorias.

En paralelo, Salud anunció que desde el lunes se vacunará sin cita en todos los centros de salud contra gripe y Covid-19 a la población diana. La tasa de vacunación en mayores de 65 años está en un 64%. La tasa de incidencia ha bajado a 459 –por cada 100.000 habitantes–, la semana pasada se encontraba en 505 y a nivel nacional se halla a 935.