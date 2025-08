El truco definitivo para evitar que te roben en la playa: "El sitio más seguro para tus cosas de valor"

Mes de agosto y temperaturas de prácticamente 40ºC en gran parte de España. Esto provoca que los españoles solo piensen en una cosa en su día a día, sobre todo aquellos que tienen la suerte de estar de vacaciones, darse un chapuzón para refrescarse. La mayoría optan por la piscina, más accesible ya que hay en todas las ciudades, la mayoría de pueblos e incluso en algunas comunidades de vecinos. Sin embargo, otros tienen todavía más suerte.

Todos aquellos que viven en la costa, cerca de ella o están ahí de vacaciones también pueden darse un buen baño en la playa, lugar ideal para refrescarse entre ola y ola. Sin embargo, todos los bañistas, especialmente los que acuden a playas más masificadas, tienen un gran dolor de cabeza: sus objetos de valor. El temor a ser robados durante el baño no permite que sea con toda la tranquilidad que uno podría desear.

Bañarse por turnos o colocarse cerca de la sombrilla para mirar desde la distancia son algunos de los trucos más utilizados para evitar encontrarse que no tienen el móvil o la cartera a la salida del agua, amargando completamente el día e incluso las vacaciones. Para evitarlo, la cuenta '@navegandoconmua_oficial' ha revelado el truco definitivo para alejar a todos los ladrones que se pasean por la arena en busca de esos preciados objetos.

Adiós a los robos en la playa: este es 'el truco de las chanclas'

"A robar chanclas", pone en el texto del vídeo, indicando en que va a consistir su "trucazo para la playa". Explica de manera sencilla y visual la técnica para evitar que se lleven las pertenencias más preciadas mientras que uno da un baño o un paseo, es muy sencilla: "Si coges la tapa de un túper, la cortas haciendo una cruz y sacas la parte de abajo de tu chancla, podremos meterla por el agujero y formar con ello nuestra caja secreta".

El túper, parte fundamental del truco TikTok

El segundo paso de este sencillo truco es meter las pertenencias en el túper y cerrarlo para meterlo bajo tierra: "Cuando nuestra caja secreta quede enterrada en la arena será el lugar será el mejor escondite y el lugar más seguro para poder dejar nuestras cosas de valor tranquilamente sin miedo a que nos robe". Ella va haciendo el truco en el vídeo mientras lo explica y al colocar las chanclas no se ve ni un centímetro del túper, que pasa completamente desapercibido.

Los ladrones habitualmente van buscando bolsos, mochilas, riñoneras o lugares habituales en las que las personas dejan el móvil, ignorando unas chanclas que apenas tienen valor al no saber lo que verdaderamente hay escondido debajo de ellas. Este truco es algo más elaborado, pero cualquier técnica casera que no sea dejar las pertenencias en el lugar clásico puede ayudar a ahuyentar a los delincuentes que realizan su actividad en las playas españolas.

Reservar sitio en la playa te puede costar muy caro: esta es la multa

Una cosa es dejar tus pertenencias para irte a bañar y otra muy distinta hacerlo para guardar el sitio. El verano trae consigo la conocida “guerra de sombrillas” en muchas playas españolas. Esa costumbre de madrugar para plantar la sombrilla en primera línea y reservar espacio durante horas ha llevado a varios ayuntamientos a regular la práctica y, en algunos casos, a imponer multas que pueden alcanzar hasta los 3.000 euros. Ciudades como Cullera, Torrox o San Javier han desarrollado normativas específicas para garantizar un uso más equitativo y respetuoso de estos espacios públicos tan concurridos. Estas son todas las posibles multas en todas las playas y costas.