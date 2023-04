Un millón de andaluces sufre cefaleas y la mitad se automedica

Alrededor de un millón de andaluces sufren dolores de cabeza de forma recurrente y según la Sociedad Española de Neurología (SEN) más del 40% está sin diagnosticar y más de la mitad se automedica, contribuyendo así a que se cronifique esta enfermedad.

No todas las cefaleas son iguales. Dentro de las cefaleas primarias –es una enfermedad en sí misma y no provocada por otra dolencia– existen 200 tipos y se dividen en tres grupos: migrañas, cefaleas tensionales y trigeminoautonómicas. Pese a que desde la SEN advierten de que no se la la importancia que merecen.

Las cefaleas constituyen uno de los motivos más frecuentes de consulta entre los médicos de atención primaria, urgencias y especialistas en Neurología. Se encuentran entre las enfermedades que mayor discapacidad generan y presentan un alto impacto socioeconómico, pues suelen afectar a un sector de la población que se encuentra en los años más productivos de su vida.

De hecho, y según el «Global Burden of Disease Survey», la migraña constituye la primera causa mundial de discapacidad en personas entre los 15 y 49 años. Según advierten la SEN, «es la responsable de un alto porcentaje de absentismo y de pérdida de productividad laboral en el territorio nacional, con un coste anual estimado de 2.000 millones de euros».

Para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren esta dolencia, el Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo Plan Integral de Cefaleas de Andalucía. Con él se pretende el reconocimiento de la la importancia de la patología por parte de los pacientes y la sociedad, así como la formación de los profesionales para la realización de un diagnóstico precoz y la indicación de tratamientos adecuados, tanto desde el punto de vista sintomático como preventivo. Asimismo, busca fomentar un cambio en los hábitos de vida para prevenir crisis, coordinando acciones que logren concienciar al paciente para hacerlo responsable de su salud, fomentando la coordinación asistencial, homogeneizando la asistencia sanitaria y favoreciendo la investigación en esta patología.

Para ello, en el Plan se establecen siete líneas estratégicas, que agrupan 14 objetivos con sus respectivas medidas, siendo estas líneas estratégicas la promoción de la salud y estilos de vida saludables, la atención sanitaria integral, la formación y desarrollo profesional, la comunicación, la información sanitaria, la investigación y la participación ciudadana.

Todo ello para aumentar la calidad científico-técnica en la práctica clínica, la calidad percibida por pacientes y familiares y la satisfacción y el bienestar de los profesionales, en el marco de la humanización del Sistema Sanitario Público Andaluz. Además, se busca una mejora de los resultados en salud y en el uso de los recursos.

En la elaboración del Plan han participado diferentes perfiles profesionales y distintos grupos de interés, ocupando un lugar destacado la ciudadanía a través de una representación de personas con cefalea y sus familiares, con el fin de conocer las necesidades de los pacientes.

Igualmente, se ha creado un Grupo Director del Plan, encargado de la elaboración del mismo, constituido por la coordinación del Plan, integrantes de la Secretaría General de Humanización, Planificación, Atención Sociosanitaria y Consumo, junto con la participación de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Este Grupo Director ha coordinado la labor de diversos grupos de profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), desde un abordaje multidisciplinar en el manejo de esta patología.