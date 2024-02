La ministra Montero también cambia de opinión: rechaza un fonde para regiones infrafinanciadas

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya no opina sobre financiación autonómica como lo hacía cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía. Durante un desayuno informativo de Europa Press en Málaga, ha asegurado que la infrafinanciación de la región no es tal porque actualmente y que no tiene sentido reclamar "4.000 millones anuales", que es lo que ella solicitaba al Gobierno de Rajoy, porque "ya se reciben 6.000 millones".

"Cuando escucho decir al señor Moreno Bonilla que nos deben 4.000 millones, digo pues debe ser que no quiere 2.000 para dedicarlos a la sanidad, a la educación o a la dependencia", ha apuntado Montero, quien ha añadido que cuando el presidente andaluz reclama un fondo de 16.000 millones "para repartir entre las comunidades autónomas", en referencia a lo que ella también dijo en el año 2015, no debe saber que hoy "ese montante lo componen 40.000 millones de euros".

Montero mezcla interesadamente las cifras. El sistema de financiación autonómica cuenta con más recursos que hace casi una década, pero se trata de cantidades que dependen de la evolución global de los ingresos del Estado y que se reparten en función del modelo aprobado y aún vigente. Y eso no es excluyente de que existan comuidades autónomas que, aunque globalmente reciban más dinero que durante la etapa de Rajoy, sigan estando por debajo de la media de los ingresos de otras comunidades autónomas.

Eso es lo que ha explicado el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, en un trabajo sobre aportaciones al debate sobre políticas públicas y en el que propone un fondo de nivelación para cuatro comunidades autónomas porque reciben menos dinero que la media para costear sus servicios públicos. En concreto, cuantifica este fondo en 3.277 millones para solventar la peor financiación por habitante ajustado de cuatro comunidades autónomas: Castilla La Mancha, Murcia Comunidad Valenciana y Andalucía.

De esos 3.277 millones, según los cálculos de Fedea, el 43% sería para Andalucía, es decir, 1.409 millones. Eso es lo que reclama a Montero el presidente andaluz, pero la vicepresidenta lo rechaza.

Basándose en la liquidación definitiva de la financiación del ejercicio 2021, Andalucía pasaría de tener una financiación por habitante ajustado de 2.793 euros, el 94,3% de una media nacional de 2.963 euros, a alcanzar precisamente esa cota, los 2.963 euros.

Por cada andaluz que se contabiliza en el reparto de la financiación serían 170 euros más y con ello crecería 3,5 puntos la financiación por habitante y se situaría entonces en el 97,8% de la media española, que sería de 3.029 euros.

En esa asignación de recursos de los 3.277 millones en que cifra Fedea la dotación del fondo de nivelación, después de Andalucía aparecería la Comunidad Valenciana con 1.148 millones, 405 millones serían para Murcia y los 315 restantes para Castilla La Mancha.

Estas tres comunidades se situarían como Andalucía en la misma cantidad de financiación por habitante, esos 2.963 euros. La financiación de las cuatro quedaría 66 euros por debajo de la financiación media de 3.029 euros.

Hay que recordar que el 22 de marzo de 2018, el Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó el Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Administración Pública relativo al informe del Grupo de Trabajo sobre Financiación Autonómica con los votos favorables de los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Podemos e IULV-CA y el voto en contra del Grupo Ciudadanos. Fue precisamente María Jesús Montero, entonces consejera de Hacienda, la gran impulsora de este informe donde se denunciaba, entre otras cosas, la insuficiencia financiera sufrida por aquellas comunidades cuyos recursos del sistema actual se situaban por debajo de la media.