Montero considera "un orgullo" que la "relacionen" con socialistas como Chaves y Griñán

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este jueves que para ella es "un orgullo" que la "relacionen" con expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía como Manuel Chaves y José Antonio Griñán --de cuyos gobiernos formó parte como consejera-- porque son dirigentes que "han modernizado" dicha comunidad autónoma. Así lo ha trasladado la también precandidata a la Secretaría General del PSOE andaluz en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, a la pregunta de si el haber formado parte de los gobiernos socialistas andaluces que presidieron Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz "puede influir en sus aspiraciones electorales", en tanto que por parte del PP y de Vox la han "vinculado" con la "trama" de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

María Jesús Montero ha subrayado al respecto de dicho caso de los ERE que el Tribunal Constitucional (TC) declaró "nulas" las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla, posteriormente ratificadas por el Tribunal Supremo, que condenaban a los expresidentes Chaves y Griñán, así como a otros ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía. En esa línea, la vicepresidenta ha remarcado que por parte del Constitucional ha habido "fallos muy importantes judiciales respecto al derecho a la defensa de todas estas personas", y ha sostenido que hubo por parte del PP un "aprovechamiento político sin límite" de este caso para, "a partir de cuestiones falsas" y de "utilizar los tribunales para judicializar estas cuestiones", se "procesara a presidentes de la Junta de Andalucía".

Montero ha considerado que dichos expresidentes socialistas, hoy por hoy, "no tienen más que responder" respecto a esas sentencias que el TC ha anulado --ordenando a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte unas nuevas--, y "se ha demostrado que todo esto fue un invento" y "un intento por parte del PP de desbancar por la vía no democrática a los gobiernos socialistas que en ese momento regían en Andalucía". "Que me relacionen con Manolo Chaves, con Pepe Griñán o con otro tipo de compañeros, para mí es un orgullo, porque han sido personas que han modernizado Andalucía, que han permitido que en Andalucía", donde "partíamos de una situación muy atrás respecto al resto de territorios de España", se consiguiera "revertir la situación de esta tierra" durante "35 años de gobierno socialista", ha afirmado María Jesús Montero.

La aspirante a liderar el PSOE andaluz ha apostillado que queda "mucho trabajo por delante por hacer", pero ha insistido en reivindicar que dichos anteriores gobiernos andaluces socialistas insuflaron "autoestima" a la comunidad autónoma y fueron "capaces de poner en marcha proyectos que han servido para dinamizar la economía de Andalucía", de los que "muchos" --según ha puntualizado-- "se quedaron estancados con la llegada de la derecha" al Gobierno de España, primero, y después al Ejecutivo andaluz de la mano del PP-A de Juanma Moreno, ha advertido para concluir.