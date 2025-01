Montero exhibe músculo ante un PSOE andaluz en horas bajas: “Vengo a ganar”

Mucha expectación en el hotel sevillano en el que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido con la militancia para liderar un PSOE andaluz en horas bajas. Desde que la formación perdió el timón de la Junta de Andalucía, el partido se ha ido desinflando electoralmente y apenas ha conseguido amarrar una capital andaluza -tras una reciente moción de censura-, dos diputaciones y un puñado de municipios. Pese a todo, Montero ha logrado reunir en este acto a alcaldes, concejales, diputados en el Parlamento y cuadros intermedios del partido. Incluso al actual secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que no ha dudado en acompañar a su sustituta.

“Vengo a ganar”, ha proclamado Montero tras su aterrizaje en Andalucía, una tierra “a la que no vuelvo porque nunca me he marchado de ella”

Con música de Medina Azahara y entrando de la mano de Espadas, así arranca la nueva era del PSOE andaluz.

La vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles en Sevilla que optará a la Secretaría General de los socialistas andaluces en el proceso abierto dentro de este partido, para hacer de esta formación "un proyecto de todos"

Montero ha realizado este anuncio oficialmente en un acto con militantes de Sevilla, delegación a la que pertenece, y un día después de que el todavía secretario general, Juan Espadas, anunciara que no optaría a la reelección para que el PSOE cuente con "un revulsivo" y para que haya una candidatura "ganadora" a las próximas elecciones andaluzas.

Antes del acto, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que la decisión de aspirar a liderar el PSOE de Andalucía la tomó ella misma en coordinación con el actual secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, quien no se presentará.

En una conversación informal con periodistas durante el acto de arranque de la conmemoración por parte del Gobierno del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, Montero ha afirmado que está muy contenta e ilusionada por haber dado el paso de presentar su candidatura y que no se perdonaría no haberlo hecho.

En este sentido, ha subrayado que Andalucía es una comunidad autónoma muy importante en sí misma y para el conjunto de España.

Además, poco antes de anunciar formalmente este mismo miércoles en Sevilla su candidatura a la Secretaría General de los socialistas andaluces, Montero ha asegurado que la decisión y el esfuerzo de presentarse ha sido suyo, aunque lo ha hecho en coordinación con Espadas, quien acaba de renunciar a aspirar de nuevo al cargo.

Precisamente Montero y Espadas, que ejerce además como portavoz del PSOE en el Senado, han coincidido en el acto de celebración de la muerte de Franco, donde ambos se han saludado en publico, aunque no se han parado a charlar. En cambio, Montero ha charlado durante varios minutos con el líder de IU, Antonio Maíllo, presente también en el acto y andaluz como ella.

En la conversación informal con periodistas, Montero ha dicho de Espadas que es un caballero que ha hecho un trabajo muy difícil en un momento complicado para el PSOE en Andalucía, donde actualmente gobierna el PP con mayoría absoluta, y ha asegurado que contará con él para esta nueva etapa.

Por otro lado, ha comentado que no cree que haya adelanto electoral en esa comunidad autónoma y preguntada por la denominada financiación singular para Cataluña, ha ratificado su apoyo, ya que ha respondido que si hubiera pensando en algún momento que podía colisionar con Andalucía, no le habría dado el visto bueno.

PLa vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, supone "el impulso definitivo para recuperar Andalucía" por parte del PSOE, según ha afirmado el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Gómez de Celis, que ha asegurado que están "muy felices" con la decisión de María Jesús Montero de presentar su candidatura a la Secretaría General del PSOE andaluz, ha subrayado que ese "impulso definitivo" será posible gracias a las bases establecidas en Andalucía por el aún secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas.

De Juan Espadas ha dicho que es "un hombre honesto, íntegro y creo que un gran compañero" y que lo ha demostrado "no solo en su etapa como secretario general, que ahora sigue siendo, sino a la hora también de despedirse como tal".

Espadas "ha demostrado la gran altura y el compañerismo que tiene", ha añadido, mientras que sobre el futuro inmediato del hasta ahora líder del PSOE andaluz ha dicho que podrá estar donde él quiera.

El secretario provincial del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha manifestado que la ministra y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, “es un lujo, no solo para el PSOE sino para Andalucía”, al tiempo que ha descartado la presentación a las primarias del jiennense Juan Francisco Serrano.

“Creo que es una buena noticia, es una mujer que conoce perfectamente Andalucía, que ha tenido responsabilidades en las consejerías de Sanidad y de Hacienda y con amplias responsabilidades a nivel nacional”, ha señalado hoy Reyes al ser preguntado por la presentación la candidatura de Montero para liderar el PSOE andaluz.

“Es un lujo y una buena noticia no solamente para el PSOE sino para Andalucía”, ha insistido Reyes.

Además, el líder del PSOE jiennense ha descartado la presentación a las primarias del diputado jiennense Juan Francisco Serrano, adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE federal, cuyo nombre ha sonado en los últimos días como candidato para dirigir el partido en Andalucía.