Montero: «Yolanda Díaz habrá leído el informe de la A a la Z. No es bueno apuntarse al populismo fiscal»

La vicepresidenta María Jesús Montero se reunió con CC OO Andalucía dentro de su ronda de contactos como candidata del PSOE-A a la Junta. Moreno quiso reivindicar el papel de los sindicatos. Sobre el tema de la semana, la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), señaló: “Quiero traslada la importancia de hacer pedagogía sobre esta materia”. “Hemos pasado con la nueva propuesta a 1.184 euros al mes”, señaló, recalcando la subida “y la dignididad que representa”. “Es una cuantía que se corresponde con el 60% del salario medio, un sueldo digno para las familias con más necesidades”, defendió. “Con un salario mínimo de 735 euros apenas las familias podían subsistir. Por eso tenía sentido la exención fiscal y se trataba como una prestación”, explicó.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda aseguró que la tributación en el IRPF de los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional afectará solo al 20 por ciento de los mismos y añadió que, a su juicio, se debe "acompasar la fiscalidad" a la subida del SMI. La vicepresidenta dijo también que esta propuesta está incluida en el trabajo del Comité de Expertos creado para tal fin y ha añadido que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es conocedora de dicho informe. "No voy a hacer política de cuándo se enteró Yolanda Díaz o no se enteró. Ya dijimos en la última subida del SMI que ese ritmo no se sostendría en el futuro. La posición de Hacienda era conocida, está en el informe del comité de expertos, donde está Trabajo", indicó. «No tengo ninguna duda de que Yolanda Díaz habrá leído el informe del comité de expertos de la A a la Z. No es bueno apuntarse al vaciamiento fiscal del populismo de la derecha que siempre intenta hacer ruido con la bajada de impuestos», recalcó.

Sumar, con la vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza, pidió ayer al Ministerio de Hacienda que aclarara cuál era su posición definitiva sobre la tributación del salario mínimo, convocara una reunión para negociar y rectificara su decisión inicial, recogió Efe. María Jesús Montero señaló, no obstante, que el Gobierno de coalición que conforman el PSOE y Sumar "es un proyecto mucho más sólido, mucho más importante, que las puntuales discrepancias que se puedan tener sobre determinadas materias", y "hay Gobierno de coalición para rato", hasta el punto de que "va a agotar la legislatura con sus socios" actuales, ha sentenciado la también vicesecretaria general del PSOE.

"Es bueno, de izquierdas y progresista q el SMI disfrute de derechos pero también de obligaciones. Ya no es un salario de subsistencia y tiene que contribuir en proporción a su subida", señaló Montero, que apeló continuamente a "la demagogia fiscal" en alusión al PP pero indirectamente por extensión a otros grupos.

Montero explicó que la subida del SMI conlleva "tener derechos y tener deberes". "El 80% de los perceptores de este nuevo SMI no va a tener que hacer contribución ninguna a las arcas públicas", indicó. El 20% que sí tributará, explicó, "normalmente se relaciona con personas sin cargas familiares: personas solteras que habitualmente no tienen hijos a cargo". "El resto, el 80% permanecerá sin tener que declarar a la Hacienda Pública ningún tipo de cuestión", abundó.

"Este Gobierno ha promovido la mayor rebaja fiscal para rentas bajas y para rentas medianas", continuó Montero. La vicepresidenta rechazó "ninguna lección por parte de los populares", señalando que "hace siete años" con el Gobierno de Rajoy el tramo al que ahora llega el SMI tributaba con "700 euros al año" y ahora será menos y sólo un 20% de los afectados.

Montero también habló de la educación y la sanidad públicas "como una suerte de salario diferido" para las clases medias y bajas. Montero acusó al PP de "apuntarse al populismo fiscal". La vicepresidenta señaló que los populares persiguen "el vaciamiento fiscal". "Hay que exigir que la fiscalidad sea progresiva", insistió.

Para Montero, sin esta tributación, “los sucesivos ejercicios presupuestarios, incluido este, serían insostenibles”. “Es mentira que el Estado vaya a recaudar más”, indicó, “lo que hará es que no ingrese casi 2.000 millones de euros menos”.

En campaña

Como candidata andaluza, Montero habló de la implantación de un modelo de privatización en la comunidad andaluza. “Andalucía lidera la tasa de pobreza con los peores datos de su historia”, señaló. “Por primera vez Andalucía es la comunidad con mayor lista de espera sanitaria”, relató. “Andalucía acabó 2024 siendo la última en tasa de paro”, añadió. “La media de espera para la dependencia es de 600 días, el doble que en el conjunto español”, indicó Montero.

"Moreno está muy nervioso porque vamos a ganar las elecciones", señaló Montero. "Van a intentar por tierra, mar y aire tumbarme", concluyó.