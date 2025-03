Moreno celebra el "alivio" de las abundantes lluvias para la actividad económica en verano

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha celebrado el "alivio" que suponen las abundantes lluvias de las últimas semanas de cara al verano, para garantizar el agua "fundamental" para toda la actividad económica, en especial el turismo, en zonas que preocupaban como La Axarquía malagueña. Moreno, que ha inaugurado el centro de Formación Profesional para el Empleo 'Remedios Rojo' en la capital, ha mostrado su alegría por las continuas precipitaciones de las últimas semanas, más en una provincia como la de Málaga que estaba muy afectada por la sequía.

Ha recordado que también han supuesto algún problema, como los daños en la carretera Ronda-San Pedro Alcántara, cuya reapertura parcial tardará cuatro meses y medio. El presidente ha asegurado que van a poner todas las "capacidades" de la Junta para solventar "cuanto antes" este problema, que afecta a 9.000 vehículos diarios. Respecto a la inauguración del centro educativo, ha resaltado la apuesta de su Gobierno por la Formación Profesional para el Empleo, que se había "extinguido" en Andalucía y ha defendido que estos centros son "instrumentos reales y efectivos" para que muchos ciudadanos se formen gratuitamente y obtengan trabajo.

Ha señalado que la clave es "conocer las necesidades de las empresas" para que no se "desperdicie" ningún puesto de trabajo por falta de personal cualificado, ya que ha argumentado que en Andalucía hay más de 20.000 vacantes sin cubrir, según la encuesta de coste laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE). Moreno considera que no puede haber empresas que no encuentren candidatos para cubrir las vacantes, por lo que en centros como el que ha inaugurado se prepara a los trabajadores "para los empleos que vienen, muchos de tipo tecnológico".

Ha asegurado que el empleo es una prioridad para su Ejecutivo, lo que ha sostenido en los 280 millones para Formación Profesional que hay en el presupuesto de 2025, con una "novedosa línea" que incluye 30 millones para prácticas remuneradas en empresas. El presidente ha dicho que invierten más de 700 millones en favorecer el empleo estable y "de calidad" en Andalucía, y que seguirán impulsando a los autónomos, jóvenes, mujeres y a la inserción laboral de personas con discapacidad.

En el centro 'Remedios Rojo' en concreto, hay una "apuesta" de 4,8 millones cofinanciada con fondos europeos, ha explicado. Respecto a esa inversión, el subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Javier Salas, ha defendido este viernes que el Ejecutivo de la nación ha financiado con 3,8 millones la rehabilitación del centro, con fondos Next Generation.