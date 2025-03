Moreno y Rueda no aceptarán el "chantaje" de Puigdemont en el reparto de menores no acompañados

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, no aceptarán menores inmigrantes no acompañados en sus territorios si el Gobierno de España no aporta los fondos económicos necesarios para su integración. Ambos dirigentes, que gobiernan con mayoría absoluta, asumen así el criterio anunciado por la dirección nacional de su partido. Desde Génova han avisado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "si no pone medios ni financia la acogida de los inmigrantes menores de edad", las autonomías gobernadas por el PP "no podrán colaborar en su adaptación" a España

Ahora bien, tanto Moreno como Rueda han criticado el acuerdo al que el Gobierno de España ha llegado con Junts tanto en la forma como en el fondo porque lo han hecho al margen del resto de comunidades autónomas en asunto tan sensible como es el de la inmigración. Moreno ha señalado que no acepta un "chantaje" de Puigdemont y una cesión más al independentismo. "Somos una tierra solidaria pero no vamos a aceptar imposiciones de Puigdemont" y ha pedido "una política de Estado en materia migratoria".

En la misma línea, Rueda ha lamentado que el Gobierno esté permanentemente "chantajeado" por Puigdemont y ha asegurado que las plazas para acoger a menores en Galicia están "colmatadas", por lo que si hay que hacer un esfuerzo se necesitan "recursos".

Hay que señalar que el Gobierno ha cerrado con Junts un acuerdo para el reparto de unos 4.000 menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias, de los que irían a Cataluña unos 20 ó 30 mientras que a la Comunidad de Madrid se destinarían unos 700.

Sobre el pacto en la Comunidad Valenciana con Vox, Moreno ha admitido que la "prioridad" es contar con unos presupuestos para los valencianos y ante la "incapacidad manifiesta" del PSOE para apoyar unas cuentas públicas, la alternativa ha sido recabar el apoyo de Santiago Abascal. "Me hubiera gustado más sensibilidad del PSOE", ha dicho.

El encuentro de este martes de Moreno y Rueda estaba ya previsto y que supone el segundo encuentro institucional que ambas comunidades celebran en Sevilla después del que tuvo lugar en octubre de 2021, cuando el entonces presidente gallego era Alberto Núñez Feijóo.

La primera cumbre Andalucía-Galicia estuvo centrada en temas de financiación autonómica. En esta ocasión la agenda oficial era "el intercambio de experiencias, innovación y tecnología que están funcionado bien en la educación pública de cada comunidad para seguir reforzando y avanzando en la mejora de ambos sistemas". De hecho, previamente, también se reunieron en Sevilla el consejero de Educación, Ciencia, Universidades y FP de la Xunta, Román Rodríguez, y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo.

La agenda nacional de Moreno continuará este viernes, día en el que el presidente de la Junta tiene previsto viajar a Zaragoza para encontrarse con el presidente de Aragón, Jorge Azcón. En esta ocasión, el encuentro girará en torno a "cuestiones relacionadas con el desarrollo de infraestructuras ferroviarias, un ámbito en el que tanto Aragón como Andalucía se han marcado objetivos e intereses comunes". El viaje del presidente andaluz supondrá la devolución de la visita que el entonces presidente aragonés Javier Lambán realizó en octubre de 2022 al Palacio de San Telmo.