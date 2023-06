Moreno: "Sánchez ha alimentado los bulos contra los frutos rojos de Huelva"

Tanto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, salieron en defensa de los agricultores onubenses ante el "boicot" impulsado desde Alemania contra la fresa onubense, del que se hicieron eco tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. En la junta directiva del PP andaluz celebrada en Sevilla, en la que ambos dirigentes se felicitaron por los resultados obtenidos en las pasadas elecciones municipales, Moreno denunció que Sánchez "ha alimentado los bulos contra los frutos rojos de Huelva", permitiendo que "se deteriore la imagen reputacional de nuestros agricultores".

En este sentido, criticó la actitud "inconsciente e insensible" del presidente del Gobierno y advirtió de que "mañana le puede tocar al aguacate o a la naranja". "Es la primera vez en mi vida política que he visto a un presidente del Gobierno ponerse enfrente de los ganaderos", subrayó, además de remarcar que "mientras sea presidente de la Junta no vamos a dejar pasar ni una".

Moreno recordó que Andalucía es la región de Europa con la mayor superficie protegida. "Que no vengan a darnos lecciones", afirmó, además de reclamar que "no manchen más el buen nombre de Huelva".

En relación a la próxima convocatoria electoral, Moreno aseguró que Andalucía "será decisiva para el gran cambio" y remarcó que Feijóo es "un gran aliado que reconoce la importancia de Andalucía en el proyecto de España". No obstante, instó a los suyos a no dejarse llevar por la euforia, a pesar de la histórica mayoría absoluta conseguida el 19 de junio de 2022 y los buenos resultados del 28 de mayo en la comunidad autónoma. "Todos los votos son prestados, por lo que hay que pelearlos de nuevo uno a uno". Junto a ello, criticó que desde que es presidente de la Junta ha tenido enfrente a un Gobierno central que "se ha opuesto al progreso de Andalucía". A su juicio, el Ejecutivo central "no ha sabido interpretar los sueños de los andaluces", por lo que "ha puesto palos en las ruedas".

Por su parte, Feijóo aseguró que estos ataques a los agricultores onubenses "no los vamos a olvidar nunca". "Es la primera vez que un presidente del Gobierno descalifica a los productores agroalimentarios de su país", lamentó, además de criticar estos ataques "injustificados e impropios". Junto a ello, señaló que los diputados alemanes que iban a visitar Doñana "han tenido más sentido común" que Sánchez.