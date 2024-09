"Olematón": Sevilla busca a los "jaleadores" de su Bienal de Flamenco

Hasta el día 11 de septiembre, víspera del espectáculo inaugural en el Teatro de la Maestranza, dedicado al maestro Paco de Lucía, la Bienal de Flamenco sale a las calles, plazas y mercados de abastos de la ciudad de Sevilla para descubrir a los jaleadores con más arte de la capital hispalense. Mediante un dispositivo itinerante desarrollado ex profeso para la ocasión por el equipo creativo de La Ejecutora, el “Olematón”,registrará en vídeo y audio las personales maneras de jalear de rostros conocidos y anónimos.

Como explica la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, “la Bienal de Flamenco ya se siente en Sevilla y queremos seguir impregnando sus barrios, sus calles con diferentes acciones. Queremos que los sevillanos se sientan orgullosos de su Bienal y, aprovechando el lema de la XXIII edición, “Ole, de nuevo”, hemos puesto en marcha una campaña participativa en la que buscamos a los jaleadores de La Bienal, que son todos los que quieran decir “ole” a su Bienal. Creemos que La Bienal debe devolver a Sevilla y a sus vecinos su gratitud con un “ole” colectivo”.

Cantaores como La Tremendita, Argentina, Pedro El Granaíno o Rafael de Utrera y figuras del baile como Ana Morales, Manuel Liñán, Juan de Juan, Mercedes de Córdoba, María Moreno o Paula Comitre se suman a esta iniciativa y no solo grabarán sus propios “oles”; sino que ofrecerán, junto a la performer flamenca Noemí Martínez Chico, especialista en intervenciones artísticas en espacios no convencionales y alma mater de la iniciativa “emociones a compás”, claves y consejos para todos aquellos que se arranquen a jalear a una Bienal de Flamenco que está a punto de comenzar.

El recorrido de este particular “fotomatón de oles” arrancará este sábado, 7 de septiembre, en la Plaza de Calderón Barca, frente al Palacio de los Marqueses de la Algaba y junto al mercado de abastos de la calle Feria, donde permanecerá entre las 11.00 h y las 13.00 h recogiendo cómo jalean los barrios de San Julián y Feria. No faltarán a esta cita algunos de los artistas que presentarán espectáculo en esta XXIII edición, como Pedro El Granaíno o Ana Morales. En la tarde del mismo sábado “el Olematón” se trasladará al distrito Macarena, concretamente, ala calle Previsión (de 19.00 a 21.00 h), invitando a transeúntes y curiosos a comprobar cómo suenan sus “oles” y grabar sus mejores jaleos. La bailaora Mercedes de Córdoba no ha querido perderse esta cita y se unirá a esta grabación colectiva de “oles” en el barrio de Miraflores.

Y de la Macarena, a Nervión: el Mercado Las Palmeritas tendrá un nuevo puesto el lunes 9 de septiembre, desde las 11.00 h hasta las 13.00 h. Además de hacer la compra, quienes pasen por este mercado de abastos podrán comprobar su nivel como jaleadores. Hasta este punto se desplazará María Moreno, que cambiará los tacones por las palmas para grabar su mejor ole. Los también bailaores Juan de Juan y Paula Comitre recibirán al “Olematón” de La Bienal ese mismo día en Puerta Jerez (de 19.00 a 21.00 horas). Además, todos aquellos que se animen a grabar sus “oles” podrán conseguir vivir la Bienal de Flamenco en primera persona y asistir a alguno de sus espectáculos a través de acciones participativas desdelas redes oficiales de La Bienal.

El recorrido de este artilugio registrador de “oles” y jaleos llega a su fin el día 11 de septiembre. Como antesala al arranque de la Bienal de Flamenco, se trasladará a Triana, a la plaza del Altozano (de 11.00 a 13.00 h),junto al Monumento al Arte Flamenco y a escasos metros del Centro Cerámica Triana, sede de la propia Bienal. Rosario La Tremendita, Argentina, Rafael de Utrera y Manuel Liñán han elegido este punto para que sus “oles” perduren en el tiempo.

Pero el viaje de estos jaleos colectivos no acaba aquí. Desde la inauguración hasta la clausura, la XXIII Bienal de Flamenco devolverá estos “oles” a la ciudad de Sevilla, no solo a través de sus redes sociales, sino también en las calles, bajo el lema: “Del 11 de septiembre al 5 de octubre La Bienal te jalea ¡Ole tú!”. El ingeniero de artes escénicas Pablo Pujol, conocido en el ámbito flamenco por sus colaboraciones con el creador y bailaor Israel Galván, entre otros, y el polifacético músico y guitarrista Raúl Cantizano han sido los encargados, junto al equipo de La Ejecutora, de crear una decena de instalaciones sonoras en los alrededores de los espacios escénicos de esta edición, con sensores de movimiento y piezas generadas a partir de los jaleos recogidos por el “Olematón”. De esta manera, cualquiera que pasee por la ciudad durante las fechas de este acontecimiento flamenco podrá ser sorprendido por los “oles de La Bienal” y sentirse por unos instantes como una figura del flamenco cuando recibe la admiración y el calor de su público.