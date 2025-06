Los patinetes de alquiler seguirán en Sevilla porque los avala un contrato

Voi Technology, la empresa que gestiona los patinetes eléctricos de alquiler en Sevilla, ha asegurado que el contrato que firmó en su día con el Ayuntamiento la avala para no dejar de prestar servicio en la ciudad, y que retirarlos dejaría a la empresa “en una grave inseguridad jurídica”.

Según han informado a EFE fuentes de la empresa, aunque el pasado 24 de marzo el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anunció que no renovará el servicio, este no se va a interrumpir, además de entender que el Ayuntamiento no está cumpliendo lo reflejado en el contrato que permite el trabajo de la compañía.

Así, han concretado que el Ayuntamiento firmó un acuerdo "en el marco del proyecto piloto de micromovilidad en el que se comprometía a sacar a licitación el servicio una vez finalizado dicho piloto”, pero “esa licitación nunca se ha convocado”, y en su lugar, denuncia Voi, se ha decidido “unilateralmente poner fin al servicio, sin diálogo previo ni justificación técnica clara”.

Algo que, añaden, “lanza un mensaje muy preocupante a cualquier empresa que, como Voi, esté dispuesta a invertir en Sevilla”, ya que la confianza en las instituciones "se pierde cuando no se respetan los acuerdos firmados y las consecuencias no son menores”.

La empresa ha esgrimido datos como los de una inversión significativa en innovación superior a los 1,6 millones de euros, “el compromiso operativo de estos últimos años y el empleo directo de 14 personas”, 10 de ellas en situación de vulnerabilidad, “cuya estabilidad queda ahora en el aire”.

Voi Technology sostiene que su prioridad “sigue siendo encontrar una solución dialogada”, y recuerda que desde el pasado marzo tiene solicitada una reunión con el Ayuntamiento “para compartir datos, aclarar malentendidos y construir una salida ordenada y responsable”.

Así, sostiene que no se trata “solo de un tema legal”, sino que tiene que ver con “una cuestión de confianza institucional, de responsabilidad pública y de respeto a la ciudadanía sevillana, que ha hecho suyo este servicio”.

José Luis Sanz aseguró, cuando anunció que dejaba de funcionar el servicio, que “no ha alcanzado las expectativas de uso que en su día se previeron", además de indicar, sin aportar las cifras concretas, el elevado número de infracciones y accidentes que han protagonizado.

Sin embargo, la empresa sostiene que, contra la tesis del alcalde, el porcentaje de siniestros sufridos en 2024 fue del 0,017 %, y que la cifra de multas de la Policía Local desde que comenzó a operar “es de cero”.