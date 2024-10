Óscar Puente responde a las reivindicaciones andaluzas con insultos en las redes

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, viene destacando más por su facilidad para los tuits que en la ejecución de obras. El Empire State, un rascacielos de 102 plantas, en Nueva York, se construyó en un año y 45 días. La ampliación de un carril del Puente del Centenario, en Sevilla, va por el 40% cuando debía culminarse este ejercicio. Puente acudió ayer a Granada a abordar los proyectos pendientes con la capital granadina, en un encuentro con la alcaldesa Marifrán Carazo al que acudió la consejera de Fomento andaluza, Rocío Díaz, tras un lustro de requerimientos. El ministro llegó con el compromiso de que los proyectos de la integración del ferrocarril en Granada serán licitados en 2025 y de que la alta velocidad entre Sevilla y Huelva tiene por fin la declaración ambiental favorable, lo que permitirá iniciar las primeras actuaciones. Puente se fue también con un dossier con cerca de 80 reivindicaciones históricas de la comunidad. En este contexto, el ministro volvió a romper los posibles puentes con Sevilla y Huelva, explicando, en la red social X en relación al alcalde hispalense «por qué no me reúno, ni me reuniré con este señor. Y se lo resumo. Es un mentiroso y un impresentable». A la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, también le señaló que «cuando vives en el cuanto peor mejor sucede que cuando pasan cosas buenas en vez de alegrarte sacas la frustración y la rabia». La cortina de humo o la máquina del fango, en el argot de Pedro Sánchez, frente a las reivindicaciones andaluzas.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, analizó con Puente tanto la situación del mapa ferroviario andaluz como las infraestructuras pendientes después de cinco años de peticiones de la Junta al Ministerio, por carta y en persona. El Gobierno andaluz plantea al Ministerio «una comisión provincializada, formada por técnicos de las dos administraciones, para agilizar las infraestructuras pendientes en la comunidad autónoma».

El documento que entregó la consejera al ministro recoge muchas de las peticiones que ya presentó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en septiembre en La Moncloa ,y aspira a ser, según señaló, «un punto de partida para afrontar las demandas de Andalucía». Puente aseguró que «no hay páginas en blanco» en la mayoría de infraestructuras estratégicas pendientes en Andalucía.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, enmarcó los «acuerdos» de Puente con Granada y el AVE Sevilla-Huelva en el «compromiso» de Pedro Sánchez con Andalucía sin hacer referencia a los insultos del ministro a los máximos dirigentes de la capital hispalense y onubense.

Por otro lado, la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, criticó que quieren «matar de inanición» al aeropuerto jerezano con un «sándwich» Málaga-Sevilla. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, criticó que el Gobierno se «ríe» de Málaga y la «despacha» con mesas de trabajo en vez de inversiones.