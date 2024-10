Óscar Puente llama "mentiroso e impresentable" al alcalde de Sevilla

El ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, ha negado este viernes que la reprogramación de las aportaciones estatales a la financiación de las obras del tramo norte de la línea tres del metro de Sevilla, ya en marcha, supongan un "retraso" en la inyección económica gubernamental en favor de Cataluña, tachando de "mentiroso e impresentable" al alcalde hispalense, el popular José Luis Sanz, por plantear tal extremo y descartando reunirse con él. Así lo ha manifestado este viernes el ministro en una publicación en la red social X, antes Twitter, después de que ante dicha reprogramación de las aportaciones estatales a la financiación de las obras del tramo norte de la línea tres del metro, el alcalde hispalense mostrase su temor ante la posibilidad de que el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez ralentizase sus entregas económicas en favor de las inversiones en Cataluña.

Sanz aludía a un reciente acuerdo del consejo de ministros, según el cual merced "al nuevo programa de ejecución propuesto por la Junta de Andalucía" como entidad promotora del proyecto, que costean ambas administraciones con 650,6 millones de euros cada una de ellas; "se reprograman las aportaciones pactadas, de acuerdo con la reprogramación de inversiones que hace la Junta de Andalucía, pero el montante global no varía". En la nueva programación, la transferencia de 47 millones de 2024 queda reducida a 8,9 millones, mientras las mayores inversiones corresponden ahora a los ejercicios 2027, 2028 y 2029, con 173,8, 159 y 140,9 millones de euros respectivamente, y con 2030 de nuevo como año de finalización de las inversiones, extremo este último que también reflejaba el anterior calendario.

En ese sentido, mientras Sanz comparaba este acuerdo del consejo de ministros con otros aprobados ese mismo día por el Ejecutivo central para actuaciones en las autopistas AP-7 y AP-2 a su paso por Cataluña, señalando que el Gobierno "no deja de incrementar sus inversiones en Cataluña" y la idea de "que se retrasen las partidas para el metro porque se están dando a Cataluña"; el ministro ha aseverado que el Gobierno "no ha retrasado los pagos para el metro de Sevilla y mucho menos porque le de nada a Cataluña". "El ritmo de ejecución de las obras del metro, que lleva a cabo la Junta de Andalucía y que cofinancia el Gobierno, se ha retrasado, por lo que se celebró una comisión de seguimiento del convenio (de financiación conjunta) el 22 de julio, en la que se modificó la previsión de pagos ajustándola a los ritmos reales de ejecución", ha señalado puente en su mensaje en la red social X, precisando que respecto de los pagos de la presente anualidad, "la Junta de Andalucía tiene hasta el 30 de noviembre de este año, para justificar la obra realizada que será abonada por el Ministerio antes del 31 de diciembre".

"Vengo de Granada de cerrar acuerdos importantes con Junta y Ayuntamiento, con gobernantes del PP. Pero con este señor es imposible el diálogo y el entendimiento. No concibe la política como servicio a la ciudadanía, sino como un escenario en el que confrontar a base de mentiras", enfatiza el ministro con relación a Sanz, a quien acusa de intentar "enfrentar territorios". En ese sentido, el ministro ha tachado al alcalde de Sevilla de "mentiroso e impresentable", extremo que esgrime para no haberse reunido con él ante las peticiones de entrevista señaladas por Sanz y que enarbola además para anunciar que no prevé celebrar ningún encuentro con él.