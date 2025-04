El "paraíso comunista" que celebra una "Semana Santa alternativa"

La localidad sevillana de Marinaleda celebra en estos días su "Semana Santa alternativa", ya que en este municipio de unos 2.600 habitantes se ofrece a la población una semana cultural como alternativa a las dos procesiones que recorren sus calles. Como detalla el Ayuntamiento en sus redes sociales oficiales, se trata de actividades culturales para todos los públicos, dentro de la defensa del Consistorio "de una cultura transformadora y al servicio de los pueblos".

Así, se defiende "una cultura que invite a la paz y condene la guerra", con lo que Marinaleda se posiciona "con la cultura, con la paz y con la autodeterminación de los pueblos". El cartel de la celebración tiene alusiones como 'OTAN no' y ' Desde el río hasta el mar', el lema de la población palestina en la defensa de su territorio ante Israel.

Las actividades se iniciaron el pasado lunes y se prolongarán hasta el domingo próximo, y contemplan en su cartel, entre otras citas, presentaciones de libros de autores como Fonsi Laiza, Juan Pinillla u Óscar Reina, jornadas de convivencia y ocio, chirigotas de carnaval, una conferencia de la activista palestina Jaldía Abubakra o el 'Festival por la Paz. Actuaciones de clase en los tiempos de Trump'. Esta Semana Santa alternativa se comenzó a celebrar en la localidad en 1993, bajo el mandato de Juan Manuel Sánchez Gordillo, que fue alcalde desde 1979 a 2023.

No obstante, en el municipio se realizan procesiones como en el resto de España como son la de la Hermandad de la Esperanza, que sale a las calles del pueblo el Jueves Santo, y Jesús Nazareno, con salida prevista en el Viernes Santo. Se trata de procesiones en las que el Ayuntamiento no interviene en su organización, que se ciñe a la parroquia local, además de que las hermandades no cuentan con subvenciones de dinero público en el pueblo.