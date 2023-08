La particular "lectura política" de la ministra Montero sobre el adiós de Espinosa de los Monteros: "Hay una crisis importante en Vox y en el PP

La marcha de Iván Espinosa de los Monteros es sinónimo de una crisis en Vox y también en el PP. Esa es la particular interpretación que ha hecho la ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, sobre la renuncia al acta de diputado y a la política activa del hasta ahora portavoz de Vox en el Congreso. "Creo que en este momento hay una crisis importante no solamente en Vox, sino también en el Partido Popular", ha dicho Montero.

Las declaraciones de Montero anticipan que las relaciones entre el PSOE y el PP van a seguir igual de enfrentadas, gobierne quien gobierne o haya nuevas elecciones. Aunque en declaraciones a los medios en Cádiz ha asegurado que "no me gusta especular" sobre los motivos para la marcha de Espinosa de los Monteros, se ha mostrado convencida de que está relacionado con la reunión no convocada a los medios de PP y Vox.

La también vicesecretaria general del PSOE ha señalado otra particular interpretación: "El señor Espinosa de los Monteros no está compartiendo el que efectivamente Vox se retire de formar parte ahora o en el futuro de un gobierno con el Partido Popular". Hay que recordar que fue el propio Espinosa de los Monteros, antes del anuncio de Vox, el que aseguró en el Congreso de los Diputados que si Feijóo convencía a "los socialistas de Page o de otros sitios de España" para impedir que haya un nuevo gobierno de la izquierda liderado por Pedro Sánchez "desde luego Vox no va a ser obstáculo para evitar ese gobierno de destrucción nacional".

Montero también ha aprovchado para cargar contra el PP por su intento de presentarse a la investidura: "Se podrá o no disfrazar de intentar dar postureo y apariencia de que es posible una investidura, que el Partido Popular sabe perfectamente que no es posible".

Incluso ha ido más allá y ha vuelto a atacar al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para que "en vez de intentar confundir" sobre sus posibilidades de ser investido presidente, facilite "aclarar cuestiones importantes que quedaron sin resolver después de la campaña", entre las que ha incluido "sus amistades con el narcotraficante", así como "el sobresueldo que no ha terminado de declarar".