El diario de Amilibia: La raya equivocada de María Jesús Montero

No se alboroten, que me refiero a las rayas de la mano. Un vidente se las leyó a la ministra María Jesús Montero en en canal Lebrija TV. Los augures romanos destripaban las aves en los oráculos para ver el futuro, pero ahora nos hemos vuelto más civilizados y nos conformamos con las rayas de la mano, los posos del café, el tarot, el horóscopo, etcétera.

Mi vecina Carlota, que es una lince, adivina el futuro de la relación con sus ligues leyendo su paquete de Letras del Tesoro. El vidente le dijo a María Jesús que va a vivir cien años, por lo menos, y que es bastante fiel a todo. Aunque, ay, el pero, que «en el sexo eres regularcita».

Carcajada de la ministra Montero e inmediata corrección: «Te voy a decir una cosa: esa raya se equivoca. Debe de ser que esa raya se me ha borrado por algo, pero se equivoca. ¡Ya te digo yo que se equivoca!». Quizá fue porque el vidente le miró las rayas de la derecha: seguro que la raya del sexo es mucho más larga en la izquierda: lo juran Pam e incluso Yolanda Díaz.

Una actriz, Melani Olivares, acaba de descubrir al universo entero: «Señores del mundo, ¡las mujeres de 50 follamos! Sorpréndase, pero es lo que hay». Y la periodista y presentadora Cristina Tárrega, que ya va por los 55, confiesa: «A mí Pedro Sánchez no se me escapa vivo». Y Cayetana Álvarez de Toledo, comentando el libro de Juan Abreu, titulado «Eros y política», escribe: «A un político se le puede llamar fascista, pero no feo; asesino, pero no gordo».

Y a una ministra de Hacienda y además de la Función Pública no se le puede decir que ya no funciona. Ni a los 57 ni a los 80 años.